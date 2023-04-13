رغم ضرب روبرتسون بـ"الكوع".. الاتحاد الإنجليزي يرفض معاقبة حكم مباراة ليفربول وآرسنال
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه لن يتخذ أي إجراءات أخرى ضد حكم الراية المساعد قسطنطين هاتزيداكيس، بعد ظهوره وهو يضرب أندرو روبرتسون بـ"الكوع" خلال تعادل ليفربول 2-2 مع آرسنال، نهاية الأسبوع الماضي.
وكان روبرتسون يحتج على الحكم بسبب إحدى الألعاب مع نهاية الشوط الأول، وفاجأه حكم الراية قسطنطين هاتزيداكيس بضربه في وجهه.
وقام قسطنطين هاتزيداكيس بضرب أندرو روبرتسون بالكوع على وجهه بعد نهاية الشوط الأول.
ولم يتم اتخاذ أي إجراء في ذلك الوقت، وبعد مراجعة الحادث قال الاتحاد الإنجليزي: "لقد راجعنا جميع الأدلة المتعلقة بالحادثة الأخيرة في آنفيلد والتي وقعت بين مدافع ليفربول أندرو روبرتسون وحكم الراية في المباراة قسطنطين هاتزيداكيس، وقررنا عدم اتخاذ أي إجراء آخر".
وأضاف الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي: "تضمنت عمليتنا الشاملة مراجعة البيانات التفصيلية من ليفربول ولجنة الحكام، بالإضافة إلى زوايا متعددة من لقطات الفيديو، فيما يتعلق بكل من الحادث والظروف المحيطة به."
كما كشف الاتحاد الإنجليزي أن قسطنطين هاتزيداكيس اعتذر لروبرتسون، وقال هاتزيداكيس: "لقد ساعدت اتحاد الكرة بشكل كامل في تحقيقهم وناقشت الأمر مباشرة مع آندي روبرتسون خلال محادثة مفتوحة وإيجابية".
وأضاف: "لم يكن في نيتي بالتأكيد إجراء أي اتصال مع آندي لأنني سحبت ذراعي عنه ولهذا اعتذرت".
وانتهت قمة "أنفيلد رود" بين ليفربول وضيفه آرسنال بالتعادل بهدفين لمثلهما، الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".
وفي مباراة مثيرة ومتقلبة، كافح ليفربول بعد التأخر بهدفين وتعادل، كما أهدر عدة فرص لانتزاع الانتصار على أرضه.
ورغم تعثره ظل آرسنال محتفظا بالصدارة بـ 73 نقطة، في حين أصبح لدى ليفربول 44 نقطة يحتل بها المركز الثامن.