رغم ضرب روبرتسون بـ"الكوع".. الاتحاد الإنجليزي يرفض معاقبة حكم مباراة ليفربول وآرسنال

وكان روبرتسون يحتج على الحكم بسبب إحدى الألعاب مع نهاية الشوط الأول، وفاجأه حكم الراية قسطنطين هاتزيداكيس بضربه في وجهه.

وقام قسطنطين هاتزيداكيس بضرب أندرو روبرتسون بالكوع على وجهه بعد نهاية الشوط الأول.

ولم يتم اتخاذ أي إجراء في ذلك الوقت، وبعد مراجعة الحادث قال الاتحاد الإنجليزي: "لقد راجعنا جميع الأدلة المتعلقة بالحادثة الأخيرة في آنفيلد والتي وقعت بين مدافع ليفربول أندرو روبرتسون وحكم الراية في المباراة قسطنطين هاتزيداكيس، وقررنا عدم اتخاذ أي إجراء آخر".

وأضاف الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي: "تضمنت عمليتنا الشاملة مراجعة البيانات التفصيلية من ليفربول ولجنة الحكام، بالإضافة إلى زوايا متعددة من لقطات الفيديو، فيما يتعلق بكل من الحادث والظروف المحيطة به."