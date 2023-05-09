تقرير: موسى التعمري ينضم لنادي مونبلييه الفرنسي

وقالت شبكة "بي إن سبورتس" إن موسى التعمري وقع عقدا يمتد لـ3 سنوات مع نادي مونبلييه الفرنسي، في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقده مع ناديه البلجيكي بنهاية الموسم الجاري.

بهذا التوقيع يصبح موسى التعمري أول لاعب أردني يحترف بالدوري الفرنسي، بعد انتقاله إلى مونبلييه في صفقة تمتد لـ3 مواسم.

يذكر أن موسى التعمري قد انضم إلى نادي آود هيفرلي لوفين البلجيكي، في أكتوبر من العام 2020 قادمًا من أبويل نقوسيا القبرصي.

وارتبط اسم موسى التعمري الذي بالرحيل إلى ناديي الاتحاد والنصر، بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه مع آود هيفرلي لوفين البلجيكي