منافس إنتر ميامي القادم في كأس الدوريات

وطرح إنتر ميامي بالفعل تذاكر المباراة عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقاد الأرجنتيني ليونيل ميسي إنتر ميامي إلى ربع نهائي كأس الدوريات بعد مباراة مثيرة للغاية مع دالاس الذي كان متقدما 4/2 في أحد أوقات المباراة.

ونجح ميسي في العودة بفريقه إلى التعادل 4/4 ثم الفوز والتأهل بركلات الترجيح.

وليونيل ميسي هو هداف بطولة كأس الدوريات بسبعة أهداف في 4 مباريات، حيث خاض جميع مبارياته مع إنتر ميامي في نفس البطولة منذ انتقاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية.