منافس إنتر ميامي القادم في كأس الدوريات
حقق فريق شارلوت فوزا صعبا على منافسه هوستون 2/1 ليضرب موعدا مع إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي في ربع نهائي بطولة كأس الدوري الأمريكي المكسيكي لكرة القدم "كأس الدوريات".
وسيحل شارلوت ضيفا على إنتر ميامي في مباراة ربع النهائي يوم الجمعة المقبل 11 أغسطس.
ونشر شارلوت عبر حسابه على تويتر: "نراك في ميامي"، مع تصميم لمباراة الفريق مع إنتر ميامي يوم الجمعة المقبل.
وطرح إنتر ميامي بالفعل تذاكر المباراة عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقاد الأرجنتيني ليونيل ميسي إنتر ميامي إلى ربع نهائي كأس الدوريات بعد مباراة مثيرة للغاية مع دالاس الذي كان متقدما 4/2 في أحد أوقات المباراة.
ونجح ميسي في العودة بفريقه إلى التعادل 4/4 ثم الفوز والتأهل بركلات الترجيح.
وليونيل ميسي هو هداف بطولة كأس الدوريات بسبعة أهداف في 4 مباريات، حيث خاض جميع مبارياته مع إنتر ميامي في نفس البطولة منذ انتقاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى الرغم من خوضه 4 مباريات فقط أصبح ليونيل ميسي هو رابع هدافي إنتر ميامي على مر التاريخ بعدما سجل سبعة أهداف متتالية منذ تدشين مشاركته الأولى.
وانضم النجمان سيرجيو بوسكيتس وخوردي ألبا إلى ميسي في إنتر ميامي ليكملا مع زميلهما السابق مسيرتهم التي بدأت في برشلونة قبل أن يرحل هو إلى باريس سان جيرمان.