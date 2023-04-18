حكومة كتالونيا تطالب ريال مدريد بحذف فيديو "الجنرال فرانكو"

وجاء رد ريال مدريد سريعًا، حيث نشر عبر قناته الرسمية وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للرد على تصريحات لابورتا أظهرت أن برشلونة كان ناديا مقربا أيضا من فرانكو.

وتضمن الفيديو قيام برشلونة بتعيين فرانكو شريكًا فخريا العام 1956، وافتتاح ملعبه عن طريق الوزير العام في حكومة الجنرال.

‏ وحسب وثائق ريال مدريد التي تضمنت صورا من صحف قديمة قام الجنرال فرانكو بإنقاذ برشلونة 3 مرات من الإفلاس.

وقال ريال مدريد، إن برشلونة في عهد الجنرال فرانكو فاز بمسابقة الدوري 8 مرات والكأس 9 مرات بينما ريال مدريد احتاج 15 عامًا للفوز بالدوري.