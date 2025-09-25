الفرصة الأخيرة.. 4 نجوم ينتظرون مواجهة الزمالك بـ "فارغ الصبر"

يستضيف ستاد القاهرة مواجهة الأهلي والزمالك يوم الاثنين المقبل في قمة الجولة التاسعة لمنافسات الدوري المصري لكرة القدم.

ويدخل الأهلي تلك المواجهة وسط ظروف صعبة، بعد أن قدم الفريق بداية باهتة في مشواره بالدوري، قبل أن يطيح بمدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، ويسند المهمة للمدرب المؤقت عماد النحاس.

وحقق الأهلي الفوز في آخر جولتين بالدوري المصري على حساب سيراميكا كليوباترا ثم حرس الحدود؛ وهو ما رفع رصيد حامل اللقب إلى 12 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة.

ويترقب بعض النجوم داخل الأهلي هذه المواجهة بفارغ الصبر؛ خاصة أنها قد تكون الفرصة الأخيرة لهم أمام جماهير وإدارة النادي، وهو ما نرصده في السطور القادمة:

أشرف بن شرقي

يتطلع الجناح الأيسر المغربي أشرف بن شرقي إلى استعادة مستواه ومصالحة جماهير الأهلي الغاضبة؛ بسبب عدم ظهوره بالأداء المأمول حتى الآن.

وانضم بن شرقي إلى الأهلي في شهر يناير الماضي بعد فسخ عقده مع الريان القطري، وخاض 16 مباراة في الموسم الماضي، سجل خلالها 3 أهداف.

ولكن الجناح المغربي صاحب الـ31 عاماً لم يسجل أو يصنع حتى الآن خلال 7 مباريات مع الأهلي هذا الموسم.

ويأمل بن شرقي في هز شباك فريقه الأسبق الزمالك، مثلما فعل خلال أول مباراة بقميص الأهلي؛ وذلك من أجل مصالحة جماهير فريقه، في ظل الخوف من إمكانية رحيله في شهر يناير المقبل والتعاقد مع جناح أجنبي جديد.

محمد شريف

عاد محمد شريف إلى الأهلي المصري عقب نهاية عقده مع الخليج السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وخاض شريف حتى الآن 7 مباريات بقميص الأهلي منذ عودته، وسجل هدفاً واحداً فقط؛ وهو معدل باهت بالنظر إلى كونه المهاجم الأساسي للفريق الأحمر.

ولم يهز شريف الشباك في آخر 5 مباريات له مع الأهلي؛ وهو ما يجعل لقاء الزمالك بمثابة فرصة كبرى أمامه لهز الشباك مجدداً واستعادة بريقه.

وسجل شريف من قبل 8 أهداف في مرمى الزمالك؛ من بينها 7 أهداف بقميص الأهلي.

حسين الشحات

حصل حسين الشحات جناح الأهلي على فرصة المشاركة مؤخراً بعد أن اعتمد عليه المدير الفني عماد النحاس في لقاء حرس الحدود.

ويواجه الشحات صاحب الـ 33 عاماً انتقادات من جماهير الأهلي في الفترة الماضية، وسط أنباء عن عدم تجديد عقده.

ولم يسجل أو يصنع حسين الشحات خلال 3 مباريات في الدوري المصري، كما أن آخر هدف سجله للأهلي كان أمام فاركو يوم 28 مايو الماضي.

مباراة الزمالك قد تعيد حسين الشحات إلى قلوب جماهير الأهلي، خاصة أنه لاعب صاحب خبرات ويجيد استغلال المساحات.

أحمد عبد القادر

شارك الجناح أحمد عبد القادر بعد غياب طويل مع الأهلي خلال الموسم الحالي، بعد عودته من رحلة الإعارة إلى نادي قطر القطري.

وحاصرت أنباء الرحيل اللاعب الموهوب مع اقتراب عقده من الانتهاء في شهر يونيو المقبل، وهو ما أبعده عن حسابات المدرب السابق خوسيه ريبيرو.

وشارك عبد القادر مع الأهلي في لقاء حرس الحدود بالجولة الماضية، وهو ما يجعل حظوظه في المشاركة خلال لقاء القمة قائمة بقوة.

ظهور عبد القادر بصورة مميزة في مباراة الزمالك قد يقلب حسابات موسمه تماماً، خاصة أن جماهير الأهلي وقتها ستطالب ببقائه، كما أنه سيكون مرشحاً لقيادة الخط الأمامي.