يشهد الدوري الليبي الممتاز نقلة كبيرة تنبئ باستعادة أمجاده الماضية بعد سنوات من التراجع والأجواء المضطربة جراء التوتر الأمني والسياسي الذي شهدته البلاد في الأعوام العشرة الأخيرة.

وبعد نهاية موسم 2023 ـ 2024، بتتويج النصر بلقب الدوري الممتاز، في أعقاب مرحلة "سداسي" التتويج المثيرة التي دارات للمرة الأولى في تاريخ المسابقة في إيطاليا، بدأت أندية الدوري تستعد للموسم المقبل 2024 ـ 2024، الذي لم يتم تحديد موعد انطلاقته في وقت تشير بعض المصادر إلى أنه سيبدأ خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري.

وشهدت منافسات الدوري الليبي خلال المرحلة الأولى لموسم 2023 ـ 2024، مستجدات وأحداث مثيرة فيما عرفت عدة مباريات أجواء مشحونة وأعمال عنف وحرق وشغب داخل الملاعب وخارجها ما أثر بشكل واضح على الدوري.

مرحلة جديدة

وانتهت المرحلة الأولى بتأهل 6 أندية هي النصر والأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والسويحلي والمدينة والهلال بنغازي لسداسي التتويج، والذي كانت مبارياته أكثر هدوءا وأقل صخبا، قبل أن يحسمه النصر محققا العلامة الكاملة بعد 5 انتصارات في مثلها من المباريات.

وبدأت أندية الدوري الليبي في التطلع إلى الموسم المقبل 2024 ـ 2025 بمجرد نهاية سباق الموسم الماضي وذلك بتعزيز صفوفها بلاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية التي تبدو ساخنة وقوية ما ينبئ باسترجاع الدوري أمجاده السابقة.

ورغم الهواجس الكبيرة بشأن استمرار أحداث العنف، ظهرت عدة مؤشرات على أن الموسم المقبل سيشهد تنافسا قويا من أجل حصد اللقب والفوز بالمراكز المؤهلة لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وتعاقد نادي السويحلي مع الدولي السوداني مصطفى كرشوم قادماً من نادي المريخ.

وأشارت تقارير مقربة من السويحلي إلى أن النادي دخل في مفاوضات مع لاعبي الأهلي المصري قندوسي وعمرو السولية لضمهما خلال موسم 2024ـ 2025 فضلا عن المدافع السابق لنادي الزمالك محمود علاء.

وكان السويحلي الذي يقوده المدرب التونسي فتحي جبال خلال موسم 2023 ـ 2024 نجح في ضم الإيفواري فوسيني كوليبالي نجم الترجي التونسي السابق.

صفقات بالجملة

وأعلن نادي الاتحاد تعاقده رسميًّا مع الدولي الفلسطيني عميد الصوافطة، نجم وسط فريق السلط الأردني، في صفقة انتقال حر لمدّة موسم واحد.

وكان اتحاد الكرة الليبي اتخذ قرار اعتماد اللاعبين الفلسطينيين كلاعبين محلييين في موسم 2024 ـ 2025.

ومن جهته، عزز نادي الأهلي طرابلس الذي يشارك في كأس الكونفدرالية خلال موسم 2024 ـ 2025 بلاعبين جدد وذلك بهدف استعادة لقب الدوري الممتاز الذي فرط فيه في يوليو الماضي لنادي النصر.

وأعلن الأهلي طرابلس التعاقد مع النجم حمدو الهوني قادما من الوداد المغربي في صفقة انتقال حر.

وضم الأهلي أيضا طارق بشارة صانع ألعاب المنتخب الليبي ومحمد الأجنف، قادمين من نادي الأولمبي الزاوية، وسفيان بن ضو مدافع نادي آساريا، بالإضافة إلى تعزيز صفوفه بالمهاجم الصاعد علي بلقايد قادمًا من نادي البشائر.

وتعاقد الهلال بنغازي مع كل من السوداني شرف الدين شيبوب من الجيش الرواندي والتونسي علاء الدين الدريدي من الاتحاد المنستيري.

ويسعى الاتحاد الليبي لكرة القدم خلال الموسم المقبل إلى تنظيم مرحلة التتويج باللقب في ملاعب ليبيا كخطوة أولى نحو استرجاع هيبة الدوري ومكانته في الكرة الإفريقية بعد سنوات من خوض المرحلة الحاسمة خارج أرض الجماهيرية.

أما الهلال بنغازي الذي يشارك بدوره في كأس الكونفدرالية، فقد عزز صفوفه بكل من الدولي الأوغندي محمد شعبان قادمًا إليه من كمبالا سيتي الأوغندي، و الدولي الفلسطيني محمد عبدالكريم خليل من فريق هلال القدس.

ويلتقي الهلال صاحب المركز الرابع في الدوري الليبي فريق كيتارا الأوغندي في الدور التمهيدي الأول لمسابقة الكونفدرالية خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، ويلعب الفائز ضد المصري البورسعيدي.

ويشارك كل من النصر والأهلي بنغازي في دوري أبطال إفريقيا والأهلي طرابلس والهلال بنغازي في كأس الكونفدرالية خلال الموسم المقبل.