رسميًّا: النصر يعلن رحيل جلال الدين ماشاريبوف

وأصدر نادي النصر بيانًا مقتضبًا اليوم الخميس قال فيه: "وقَّع نادي النصر مخالصة نهائية مع اللاعب الدولي الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، وذلك بالتراضي بين الطرفين.. متمنين له التوفيق".

ويلعب ماشاريبوف البالغ من العمر 28 عامًا، في مركز الوسط، وانضم لنادي النصر في 2021، وأعير لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي في العام ذاته.

وخاض ماشاريبوف مع النصر 40 مباراة، في مختلف البطولات، وسجل 4 أهداف وصنع 6، كما شارك مع شباب الأهلي دبي الموسم الماضي، في 19 مباراة، وسجل هدفًا وصنع 9 تمريرات حاسمة.