رسميًّا: النصر يعلن رحيل جلال الدين ماشاريبوف

رسميًّا: النصر يعلن رحيل جلال الدين ماشاريبوف
أعلن نادي النصر السعودي توقيعه على مخالصة مالية نهائية مع اللاعب الدولي الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.
وجاءت المخالصة المالية وذلك بالتراضي بين الطرفين، ليرحل النجم الأوزبكي عن الفريق السعودي رسميًّا.
وأصدر نادي النصر بيانًا مقتضبًا اليوم الخميس قال فيه: "وقَّع نادي النصر مخالصة نهائية مع اللاعب الدولي الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، وذلك بالتراضي بين الطرفين.. متمنين له التوفيق".
ويلعب ماشاريبوف البالغ من العمر 28 عامًا، في مركز الوسط، وانضم لنادي النصر في 2021، وأعير لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي في العام ذاته.
وخاض ماشاريبوف مع النصر 40 مباراة، في مختلف البطولات، وسجل 4 أهداف وصنع 6، كما شارك مع شباب الأهلي دبي الموسم الماضي، في 19 مباراة، وسجل هدفًا وصنع 9 تمريرات حاسمة.
وتعاقد النصر خلال الموسم الرياضي الحالي 2023/2024، مع صفقات قوية، وهم: ساديو ماني، وبروزفيتش، وفوفانا، وأليكس تيليس.
يذكر أن النصر استهل مواجهاته في دوري روشن السعودي بالهزيمة أمام الاتفاق، بهدفين مقابل هدف واحد.
ومن المقرر أن يلتقي النصر نظيره التعاون، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية، إذ يسعى لتعويض خسارته أمام الاتفاق.