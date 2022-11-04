زيدان إقبال: الصلاة تساعدني على الانضباط بالملعب

قال العراقي زيدان إقبال لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن حرصه على أداء صلواته الخمس، تساعده بشكل كبير على الانضباط والتركيز داخل وخارج الملعب.

وأكد “إقبال” في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد الرسمي، إن الدين بالنسبة له أمر مهم للغاية، مشيراً إلى أن انضباطه وحفاظه على تأدية الصلاة خارج الملعب، يمكنه ويساعده ويجعله أكثر التزاماً داخله.

وأضاف: “أعتقد أننا لا نستطيع أن نكتفي بالصلاة، لا بد من الاجتهاد أيضا وبذل مزيد من الجهد وتأدية الواجبات وأثق أن الله سيحرسني”.

وأشار لاعب مانشستر يونايتد إلى أن مثله الأعلى في الملاعب، هو اللاعب الدولي الفرنسي السابق زين الدين زيدان، لافتاً إلى أنه يعجبه حاليا الهولندي فرينكي دي يونغ واصفا إياه بـ"اللاعب الرائع".

وواصل: "وبرغم أن فريق ليفربول يعتبر الخصم التاريخي لمانشستر يونايتد، إلا أن أداء لاعبه تياغو يعجبني أيضا".

وعن اللاعبين الذين استفاد وتعلم من أدائهم قال زيدان إقبال: “تعلمت كثيرًا من كاسيميرو وكريستيان إيركسن وبرونو فيرنانديز حول كيفية اللعب”.

واختتم: “أنا ممتن لكوني محاطا بلاعبين كبار للغاية على سبيل المثال ليساندرو مارتينيز فهو يخوض كل حصة تدريبية وكأنها الأخيرة في حياته”.