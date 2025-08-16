مفاجآت مدوية.. سر استبعاد 7 نجوم من تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب

استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، 7 نجوم، من قائمة الأبيض لخوض مباراة المقاولون العرب.

ويلعب الزمالك في التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب الزمالك المنتشي بانتصاره على سيراميكا كليوباترا في مواصلة الفوز عندما يواجه المقاولون العرب يوم السبت.

استقر المدرب البلجيكي يانيك فيريرا على إجراء تغييرات طفيفة على تشكيلة الفريق أمام المقاولون العرب بالمقارنة بالمباراة الماضية أمام سيراميكا وربما تكون هذه التغييرات في الخط الأمامي حيث من المتوقع أن يجلس ناصر منسي على مقاعد البدلاء مع قرب الظهور الأول لعدي الدباغ.

وبات الوافد الجديد البرازيلي خوان ألفينا جناح الزمالك جاهزا لمواجهة المقاولون العرب، ويدرس فيريرا منحه الفرصة في جزء من المباراة حتى يتعود اللاعب على أجواء اللعب في الدوري المصري.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد، ومحمد صبحي، ومحمود الشناوي.

الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمود بنتايج، صلاح مصدق.

الوسط: نبيل عماد دونغا، محمد شحاتة، سيف جعفر، خوان ألفينا بيزيرا، آدم كايد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، عبد الحميد معالي.

الهجوم: عدي الدباغ، ناصر منسي، عمرو ناصر، أحمد شريف.

سر استبعاد 7 نجوم

استبعد الجهاز الفني كلا من محمود جهاد لإصابته بإجهاد عضلي، وأحمد ربيع بسبب خضوعه للمرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، والأنجولي شيكو بانزا بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة، وتم الاتفاق بين الجهازين الطبي والفني على إراحة اللاعب بسبب تلاحق المباريات.

كما تم استبعاد المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، والحارس المهدي سليمان، واللاعب أحمد حمدي نجم وسط الفريق لأسباب فنية.

وأخيرا تم استبعاد أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق لأسباب انضباطية.