هدف فولكروغ المذهل في شباك اسكتلندا يحقق سرعة خارقة

استأثر هدف نيكلاس فولكروغ لاعب المنتخب الألماني أمام منتخب اسكتلندا في افتتاح منافسات كأس أمم أوروبا 2024، بالإعجاب وذلك بعدما بلغت التسديدة الصاروخية لمهاجم دورتموند سرعة قياسية وفق ما أوردته المواقع المتخصصة في الإحصاء والتقييم في كرة القدم.

وأكدت شبكة "إي أس بي أن" (ESPN)، أن سرعة تصويبة فولكروغ التي هزت شباك الحارس الأسكتلندي أنجوس جون في الدقيقة 86 بلغت 110 كيلومترا في الساعة وهو معدل سرعة مرتفع جدا في ملاعب كرة القدم.

واستهل منتخب ألمانيا صاحب الضيافة بطولة أوروبا 2024 بفوز عريض على نظيره الاسكتلندي (5 ـ 1)، كان نصيب فولكروغ منها هدفا رائعا بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى الزاوية اليسرى لتدخل الشباك معلنة الهدف الرابع لرفاق توني كروس.