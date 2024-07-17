إقالة مدرب المكسيك لوزانو بعد خيبة الأمل في كوبا أمريكا

أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم إقالة خايمي لوزانو من تدريب المنتخب الوطني عقب الخروج من دور المجموعات في بطولة كأس كوبا أمريكا 2024.

وأضاف الاتحاد أنه عرض على لوزانو فرصة الاستمرار كمساعد حتى كأس العالم 2026 قبل العودة إلى دور المدرب الرئيس حتى عام 2030، لكن المدرب صاحب الـ45 عاما رفض العرض.

وستشارك المكسيك في استضافة كأس العالم 2026 مع كندا والولايات المتحدة.

وقال الاتحاد في بيان: "بعد كوبا أمريكا، بدأ الاتحاد المكسيكي لكرة القدم تحليلا لتقييم النجاحات والإخفاقات ومجالات التحسن مستقبلا.

"عرضنا على خايمي لوزانو عقدا حتى عام 2030 سيرافق بمقتضاه خلال الفترة من 2024 إلى 2026 مدربا أكثر خبرة حتى كأس العالم.

"لكن لوزانو أبلغنا بأنه لا يرغب في الاستمرار في المنصب. نحترم قراره ونقدر احترافيته الكبيرة وإخلاصه وتفانيه".

وقاد لوزانو، الذي قضى عاما واحدا فقط في منصبه، المكسيك للفوز بلقب الكأس الذهبية 2023، ووصل إلى نهائي دوري أمم الكونكاكاف في وقت سابق من هذا العام قبل أن يخسر أمام الولايات المتحدة.

وحقق الدولي المكسيكي السابق 10 انتصارات، وأربعة تعادلات، وسبع هزائم، خلال فترة وجوده في منصبه.

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن خافيير أغيري سيحل محل لوزانو كمدرب للمكسيك في فترته الثالثة بعد أن تولى تدريب الفريق في نهائيات كأس العالم 2002 و2010.