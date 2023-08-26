أرتيتا يتحسر على استقبال آرسنال العديد من الأهداف المبكرة
يشعر ميكل أرتيتا بالحسرة على معاناة آرسنال الدفاعية واستقبال العديد من الأهداف المبكرة، بعدما أصبح فولهام أحدث فريق يهز شباكه في الدقائق الأولى، ليجعل صاحب الأرض في موقف صعب خلال التعادل 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.
واستقبل آرسنال هدفا بعد 57 ثانية عندما استغل أندرياس بيريرا تمريرة خاطئة وهز شباك الحارس آرون رامسديل.
وأصبح آرسنال بهذا الهدف أول فريق في تاريخ الدوري الممتاز يستقبل هدفا في الدقيقة الأولى في ثلاث مناسبات في عام ميلادي واحد.
وقال أرتيتا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "نواجه هذا الموقف في كرة القدم آلاف المرات. نضيع الكرة في مكان خطير، وجاء إنهاء الفرصة بشكل رائع".
وأضاف: "من البداية أهدينا المنافس هدفا جميلا. أنت تجعل الأمور صعبة على نفسك، لكن رد فعل الفريق كان رائعا".
وتابع: "لقد سيطرنا على المباراة وصنعنا عددا كبيرا من الفرص وكان يجب أن نسجل خمسة أو ستة أو سبعة أهداف بسهولة. عندما تفعل الأمر الأصعب وهو التقدم ضد فريق يدافع بشكل منظم، يجب أن تدافع في منطقة جزائك خلال ركلة ركنية واحدة".
وبعد الفشل في هز الشباك خلال الشوط الأول، أجرى أرتيتا العديد من التغييرات في الشوط الثاني، وكان سعيدا بنجاح البديلين فابيو فييرا وإيدي نكيتياه في قلب الأمور لمصلحة آرسنال.
وحصل فييرا على ركلة جزاء حولها بوكايو ساكا إلى هدف، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله نكيتياه وتصبح النتيجة 2-1.
وأشار أرتيتا: "ساهم فابيو في كل الخطورة وأنا سعيد جدا بذلك".
وأردف: "الأمر ذاته ينطبق على إيدي. إنها مشكلتي أن فابيو لم يلعب كثيرا، ولقد أظهر اليوم أنه يستحق اللعب لفترة أطول".
ورغم ذلك، سجل فولهام قرب النهاية بواسطة جواو بالينيا بعد ركلة ركنية وهو يلعب بعشرة لاعبين، ما تسبب في شعور أرتيتا بالغضب.
وأوضح أرتيتا: "لا يمكن استقبال هدف أثناء لعب المنافس بعشرة لاعبين. إنها كانت الفرصة الوحيدة للمنافس، ولقد عوقبنا على ذلك. بعد ذلك صنعنا فرصتين ولم نسجل. هذه قصة المباراة".