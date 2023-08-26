أرتيتا يتحسر على استقبال آرسنال العديد من الأهداف المبكرة

يشعر ميكل أرتيتا بالحسرة على معاناة آرسنال الدفاعية واستقبال العديد من الأهداف المبكرة، بعدما أصبح فولهام أحدث فريق يهز شباكه في الدقائق الأولى، ليجعل صاحب الأرض في موقف صعب خلال التعادل 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

واستقبل آرسنال هدفا بعد 57 ثانية عندما استغل أندرياس بيريرا تمريرة خاطئة وهز شباك الحارس آرون رامسديل.

وأصبح آرسنال بهذا الهدف أول فريق في تاريخ الدوري الممتاز يستقبل هدفا في الدقيقة الأولى في ثلاث مناسبات في عام ميلادي واحد.

وقال أرتيتا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "نواجه هذا الموقف في كرة القدم آلاف المرات. نضيع الكرة في مكان خطير، وجاء إنهاء الفرصة بشكل رائع".