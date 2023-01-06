فيريرا يُكذّب تصريحات مرتضى منصور حول تعاطي أحمد فتوح وعبد الله جمعة للمخدرات (فيديو)
كذب البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، تصريحات رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور حول أسباب استبعاد الثنائي أحمد فتوح وعبد الله جمعة لاعبي الفريق الأبيض قبل انطلاق لقاء الداخلية، مساء اليوم الخميس.
وتعادل الزمالك في اللحظات الأخيرة أمام الداخلية بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية عشرة للدوري المصري بعدما تقدم سمير فكري للداخلية وتعادل محمد عبد الغني بهدف في الدقيقة 90+5.
وخرج فتوح من التشكيل الأساسي للزمالك قبل انطلاق اللقاء، كما خرج أيضاً عبد الله جمعة، وسط أنباء حول اشتباه في إصابة الثنائي بفيروس كورونا.
وأصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بياناً رسمياً عقب اللقاء أعلن خلاله إيقاف أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإحالتهما للتحقيق.
وأعلن مرتضى منصور عرض لاعبيه أحمد فتوح وعبدالله جمعة للبيع، بعد التعادل أمام الداخلية في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز، متهمًا إياهما بتعاطي مواد مخدرة.
ونفى مرتضى إصابة الثنائي السابق بفيروس كورونا، قائلا: "عبدالله جمعة وأحمد فتوح معروضان للبيع... الثنائي غير مصابين بكورونا ويتعاطيان المواد المخدرة".
في المقابل، نفى فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء ما قاله مرتضى منصور حول استبعاد فتوح وجمعة من قائمة الزمالك.
وقال فيريرا: "أنا المسؤول عن هذا القرار، الثنائي اشتكيا من الإصابة وقررت استبعاد اللاعبين". وأضاف:" الأنباء التي تخص الفريق تخرج عن طريقي فقط".
ووجه المدرب البرتغالي رسالة لجماهير الزمالك وطالبها بالدعم لتجاوز الفترة الحالية التي وصفها بـ"الصعبة" لتعويض النتائج السلبية التي ظهرت في لقاءي أسوان والداخلية.
وخسر الزمالك أمام أسوان بنتيجة 1-2 في الجولة الماضية ثم تعادل مع الداخلية بنتيجة 1-1.
وأصبح في جعبة الزمالك 25 نقطة، في المركز الثاني بترتيب المسابقة، بفارق 5 نقاط خلف الأهلي، بينما رفع الداخلية رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس عشر (الثالث من القاع)، ليفرط في فرصة ابتعاده عن مراكز الهبوط.