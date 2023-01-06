فيريرا يُكذّب تصريحات مرتضى منصور حول تعاطي أحمد فتوح وعبد الله جمعة للمخدرات (فيديو)

وتعادل الزمالك في اللحظات الأخيرة أمام الداخلية بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية عشرة للدوري المصري بعدما تقدم سمير فكري للداخلية وتعادل محمد عبد الغني بهدف في الدقيقة 90+5.

وخرج فتوح من التشكيل الأساسي للزمالك قبل انطلاق اللقاء، كما خرج أيضاً عبد الله جمعة، وسط أنباء حول اشتباه في إصابة الثنائي بفيروس كورونا.

وأصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بياناً رسمياً عقب اللقاء أعلن خلاله إيقاف أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإحالتهما للتحقيق.

وأعلن مرتضى منصور عرض لاعبيه أحمد فتوح وعبدالله جمعة للبيع، بعد التعادل أمام الداخلية في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز، متهمًا إياهما بتعاطي مواد مخدرة.

ونفى مرتضى إصابة الثنائي السابق بفيروس كورونا، قائلا: "عبدالله جمعة وأحمد فتوح معروضان للبيع... الثنائي غير مصابين بكورونا ويتعاطيان المواد المخدرة".