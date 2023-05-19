المدير التنفيذي لنادي الزمالك ينفي عزل مرتضى منصور
نفى نادي الزمالك إرسال خطاب إلى وزارة الشباب والرياضة في مصر يفيد باستقرار مجلس الإدارة على عزل مرتضى منصور، وتعيين قائم بعمل رئيس النادي بدلاً منه.
وأكد شريف حسين، القائم بأعمال المدير التنفيذي في نادي الزمالك، أنه لا أساس من الصحة لما نشرته بعض المواقع بشأن قرار لمجلس إدارة نادي الزمالك بعزل المستشار مرتضى منصور وتعيين قائم بعمل رئيس النادي بدلاً منه.
وأصدر القائم بأعمال المدير التنفيذي في نادي الزمالك بيانًا قال فيه: "لا أساس من الصحة لما نشرته بعض المواقع من أخبار، نسبت فيها قرارات لا وجود لها لمجلس إدارة نادي الزمالك بأنه اتخذ قرارًا بعزل المستشار مرتضى منصور وتعيين قائم بعمل رئيس النادي بدلًا منه".
وأضاف: "الحقيقة أنها أخبار كاذبة مفبركة ونتحدى من روجها أن ينشر صورة من قرار العزل أو تعيين قائم بالأعمال، ولكي نؤكد كذبهم فإن مجلس الإدارة لم يعقد أي اجتماع رسمي أو ودي منذ الخميس الماضي الذي أعلن فيه أعضاء المجلس أمام الملايين، في مؤتمر صحفي تم عقده في صالة المرحوم محمد حسن حلمي، تمسكهم بالمستشار مرتضى منصور رئيساً للنادي، وهو المؤتمر الذي أعلن فيه أنه معتذر بإرادته عن حضور الجلسات وأكده بالأمس في بيانه الذي نشر على صفحته الشخصية وتابعه الملايين".
واختتم القائم بأعمال المدير التنفيذي بيانه قائلا:" كفى أكاذيب وكفى تضليلا للرأي العام ونناشد المجلس الأعلى للإعلام بإنهاء مهزلة المواقع التي تبث أكاذيبها من تحت بئر السلم".
يذكر أن وزارة الشباب والرياضة المصرية قررت في وقت سابق تطبيق قرار عزل مرتضى منصور من منصب رئيس نادي الزمالك، بعدما قضى رئيس الزمالك المعزول عقوبة السجن لمدة شهر، على خلفية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وبعد قرار وزارة الرياضة أكد مرتضى منصور، صباح أمس الأربعاء، تمسّكه بمنصبه كرئيس لنادي الزمالك، رغم القرارات التي صدرت أخيرًا بعزله من منصبه، مشددًا في الوقت ذاته على رفضه العودة لمنصبه إلا بمحو لقب "المعزول" من صفته كرئيس للنادي الأبيض.
وقال مرتضى منصور، في بيان أصدره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الحمد لله على استمرار مجلس الإدارة المنتخب الشرعي لاستكمال مدته رغم أنف الشامتين والشتامين والكاذبين والمتربصين".
وأضاف: "أما بالنسبة لي فما زلت مستمرًّا على موقفي وهو الاعتذار رغم أن الإشكال الذي تم تقديمه أوقف تنفيذ الحكم ولن أعود إلا بحكم قضائي يمحو لقب المعزول الذي أهان كرامتي وتاريخي، أو بإرادة الجمعية العمومية التي اختارتني رئيسًا أربع دورات منها ثلاث متتالية للمرة الأولى في تاريخ النادي".
وتابع: "أما أحمد وأمير فما زالا معتذرين عن عملهما التطوعي في الإشراف على فريق كرة القدم أو ألعاب الصالات لما نالاه من تطاول وتشهير وسباب ونشر أكاذيب عنهما، مع استمرار دعمي ودعمهما حتى الآن لفريق الكرة وكل فرق الصالات عشقًا للكيان، ودليل ذلك أننا انتهينا من إعداد الشكاوى الثلاث بمستنداتها التي سترسل للفيفا هذا الأسبوع لحفظ حقوق نادي الزمالك حتى لا يجرؤ أي كيان على الاعتداء عليها مرة أخرى".
وأردف: "في النهاية لا أملك إلا كل الشكر والاحترام لجماهير نادي الزمالك وأعضاء وعضوات جمعيته العمومية الوفية العظيمة المحترمين، فالجميع كانوا مخلصين لناديهم".
واختتم مرتضى منصور بيانه: "فالجماهير والأعضاء أثبتوا بوقفتهم الشجاعة خلف مجلس إدارتهم ورئيس ناديهم بأنهم يستحقون الانتماء لهذا الكيان العريق الذي يُعد واحدًا من أعظم الأندية في العالم".