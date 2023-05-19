المدير التنفيذي لنادي الزمالك ينفي عزل مرتضى منصور

وأكد شريف حسين، القائم بأعمال المدير التنفيذي في نادي الزمالك، أنه لا أساس من الصحة لما نشرته بعض المواقع بشأن قرار لمجلس إدارة نادي الزمالك بعزل المستشار مرتضى منصور وتعيين قائم بعمل رئيس النادي بدلاً منه.

وأصدر القائم بأعمال المدير التنفيذي في نادي الزمالك بيانًا قال فيه: "لا أساس من الصحة لما نشرته بعض المواقع من أخبار، نسبت فيها قرارات لا وجود لها لمجلس إدارة نادي الزمالك بأنه اتخذ قرارًا بعزل المستشار مرتضى منصور وتعيين قائم بعمل رئيس النادي بدلًا منه".

وأضاف: "الحقيقة أنها أخبار كاذبة مفبركة ونتحدى من روجها أن ينشر صورة من قرار العزل أو تعيين قائم بالأعمال، ولكي نؤكد كذبهم فإن مجلس الإدارة لم يعقد أي اجتماع رسمي أو ودي منذ الخميس الماضي الذي أعلن فيه أعضاء المجلس أمام الملايين، في مؤتمر صحفي تم عقده في صالة المرحوم محمد حسن حلمي، تمسكهم بالمستشار مرتضى منصور رئيساً للنادي، وهو المؤتمر الذي أعلن فيه أنه معتذر بإرادته عن حضور الجلسات وأكده بالأمس في بيانه الذي نشر على صفحته الشخصية وتابعه الملايين".

واختتم القائم بأعمال المدير التنفيذي بيانه قائلا:" كفى أكاذيب وكفى تضليلا للرأي العام ونناشد المجلس الأعلى للإعلام بإنهاء مهزلة المواقع التي تبث أكاذيبها من تحت بئر السلم".