تشهد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس منافسات مشتعلة مع دخولها إلى اليوم الحادي عشر بعد افتتاحها بشكل رسمي قبل عشرة أيام.

وتقدم "إرم نيوز" أبرز أسماء ومواعيد أبرز المنافسين، خاصة العرب في الأولمبياد الصيفية الجارية.

وفيما يلي أبرز منافسات اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024 ومواعيد المواجهات بتوقيت مكة المكرمة.

تنس طاولة - فرق رجال

مصر - تايوان - 11:00 صباحًا

غطس - سيدات

ملك توفيق (مصر) - 11:00 صباحًا

ألعاب قوى

عبد الرحمن سامبا (قطر) - 400 متر عدو حواجز - 11:05 صباحًا

باسم حميدة (قطر) - 400 متر عدو حواجز - 11:05 صباحًا

إسماعيل داوود (قطر) - 400 متر عدو حواجز - 11:05 صباحًا.

عمار إسماعيل يحيى (قطر) - 400 متر عدو - 12:20 مساءً.

أسامة خنوسي (الجزائر) - رمي القرص - 12:35 ظهرًا

سلوى عيد نصر (البحرين) - 400 متر عدو - 12:55 ظهرًا

بلال تابتي (الجزائر) - 3000 متر قفز موانع - 20:04 مساءً.

أسامة البقالي (المغرب) - 3000 متر قفز موانع - 20:04 مساءً.

محمد تيندوفت (المغرب) - 3000 متر قفز موانع - 20:04 مساءً.

فيض المصطفى (المغرب) - 3000 متر قفز موانع - 20:04 مساءً

محمد أمين الجهيناوي (تونس) - 3000 متر قفز موانع - 20:04 مساءً

أحمد جزيري (تونس) - 3000 متر قفز موانع - 20:04 مساءً

إبحار - سيدات

خلود منسي (مصر) - السباق التاسع - 13:15 ظهرًا

خلود منسي - السباق العاشر - بعد السباق التاسع

أمينة شاه (الكويت) - السباق التاسع - 13:15 ظهرًا

أمينة شاه - السباق العاشر - بعد السباق التاسع

فروسية - فردي قفز حواجز

عبد الرحمن الراجحي (السعودية) - 15:00 ظهرًا

خالد المبطي (السعودية) - 15:00 ظهرًا

رمزي الدهامي (السعودية) - 15:00 ظهرًا

عمرو حمشو (سوريا) - 15:00 ظهرًا

سالم أحمد السويدي (الإمارات) - 15:00 ظهرًا

عبد الله المري (الإمارات) - 15:00 ظهرًا

عمر عبد العزيز المرزوقي - (الإمارات) - 15:00 ظهرًا

إبحار - رجال

علي بدوي (مصر) - السباق التاسع - 15:45 عصرًا.

علي بدوي - السباق العاشر - بعد السباق التاسع

تنس طاولة - فرق سيدات

مصر - الصين - 16:00 عصرًا

تجديف متعرج - سيدات

كارول ديانا بوزيدي (الجزائر) - 16:30 عصرًا

مصارعة - رجال

مهدي محسن نيجاد (إيران) - عبد الكريم فرقات (الجزائر) - 16:00 عصرًا.

مؤمن محمد (مصر) - كاو ليجيو (الصين) - 16:00 عصرًا.

محمت حمزة بكير (تركيا) - عبد اللطيف منيع (مصر) - 16:00 عصرًا.

أسامة أسد (المغرب) - مانتاس كنيستايوتاس (ليتوانيا) - 16:00 عصرًا

سباحة إيقاعية - فرق

مصر - 20:30 مساءً

كرة قدم - رجال

المغرب - إسبانيا - 19:00 مساءً

فرنسا - مصر - 22:00 مساءً

كرة طائرة شاطئية - رجال

قطر - تشيلي - 23:00 مساءً