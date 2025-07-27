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رياضة

الملعب التونسي يتخطى المنستيري ويواجه الترجي على لقب كأس السوبر

الملعب التونسي يتخطى المنستيري ويواجه الترجي على لقب كأس السوبر
بونور موغيشا يحتفل بهدفه في شباك المنستيريالمصدر: حساب الملعب التونسي على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
27 يوليو 2025، 6:46 م

تأهل فريق الملعب إلى المباراة النهائية لكأس السوبر التونسي 2025 بعد فوزه الصعب على الاتحاد المنستيري بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد ضمن الدور نصف النهائي للبطولة.

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سيطر الملعب التونسي على مجريات اللقاء منذ البداية، وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 34 بعد مخالفة داخل المنطقة، نفذها بونور موغيشا ببراعة ليفتتح التسجيل.

وقبل نهاية الشوط الأول، ضاعف الملعب التونسي تقدمه في الدقيقة (45+2) عبر اللاعب خليل العياري، الذي استقبل تمريرة حاسمة وانفرد بالمرمى ليسجل الهدف الثاني، ليُنهي الشوط الأول بتقدم واضح (2-0).

  

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حاول الاتحاد المنستيري العودة إلى النتيجة في الشوط الثاني، لكن دفاع الملعب التونسي المنظم وأداء حارسه المتميز حالا دون تقليص الفارق، لتنتهي المباراة بفوز ثمين للضيوف.

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بهذا الفوز، ضمن الملعب التونسي مقعده في المباراة النهائية لكأس السوبر التونسي، حيث سيواجه غريمه التقليدي الترجي الرياضي التونسي في لقاء ناري على اللقب.

 

احتفال بونهور موڤيشا بعد افتتاح النتيجة للملعب التونسي 🇮🇹 من ضربة جزاء ⚽️

Posted by Nessma Sport on Sunday, July 27, 2025

 

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