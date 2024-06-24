سقوط صفقة انتقال نجم منتخب البرتغال إلى برشلونة لهذا السبب

كشفت صحيفة "ماركا" (MARCA) أن صفقة انتقال نجم مانشستر سيتي ومنتخب البرتغال برناردو سيلفا أضحت أمرًا أشبه بالمستحيل وذلك في ضوء المصاعب الاقتصادية التي تطوّق الفريق الكتالوني منذ سنوات قليلة وتؤثر بشكل واضح على سير تعاقداته.

وقالت الصحيفة الإسبانية الأحد، إن برناردو سيلفا الذي ساهم في حصول مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي 2023 ـ 2024 وذلك بعد خماسية تاريخية في العام الماضي من بينها دوري الأبطال، لن يكون بإمكانه تعزيز نادي برشلونة في الموسم المقبل لسبب واحد؛ وهو أن النادي غير قادر على رفع الشرط الجزائي المحدد بـ 60 مليون يورو للاعب مانشستر سيتي.

وتابعت الصحيفة قولها: "من الواضح أن برشلونة سيكون إزاء الخيار الوحيد وهو دفع مبلغ الشرط الجزائي لبرناردو سيلفا الذي ينتهي عقده بعد عامين، ولكن المسألة لا تكمن فقط في الأموال وإنما أيضًا في الوقت بما أن بطل الدوري الإنجليزي حدد مهلة حتى 30 يونيو الجاري ليوفر نجمه عرضًا للخروج."

وتضيف أنه "بات أشبه بالمستحيل أن يستطيع النادي الكتالوني توفير ذلك في خلال أسبوع، وبالتالي فإن حلم اللاعب البرتغالي بخوض تجربة جديدة مع برشلونة سيسقط في الماء على الأقل خلال الميركاتو الصيفي الجاري".