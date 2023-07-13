نادي الاتحاد يقدم 40 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع فابينيو من ليفربول
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن نادي الاتحاد السعودي ينوي تقديم عرض رسمي للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي فابينيو من ليفربول، هذا الصيف.
ووفقا للصحيفة، ينوي الاتحاد، بطل الدوري السعودي الموسم المنقضي، تقديم عرض بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع فابينيو.
وأوضحت أن القلق الوحيد لليفربول هو السماح للاعب خط الوسط بالمغادرة دون إيجاد بديل، علما أن عقد فابينيو مع الريدز ينتهي في 2026.
وأكدت "ديلي ميل" أن فابينيو يمكن أن يلحق بزميله جوردان هندرسون، الذي يعد هدفا لنادي الاتفاق الذي يدربه ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول.
وقد يرى هندرسون قائد ليفربول أن أجره الحالي سيتضاعف أربع مرات إذا تمكن من الانتقال إلى الدوري السعودي، حيث ذكرت "ديلي ميل" أن الاتفاق مستعد لمنح اللاعب 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
ويبلغ جوردان هندرسون من العمر 33 عاما ويرتبط بعقد مع ليفربول حتى 2025، وقد شارك الموسم المنقضي في 43 مباراة مع ليفربول، أما فابينيو فلعب 49 مباراة.
وبشكل عام، لعب فابينيو مع ليفربول 219 مباراة، في مختلف المسابقات، سجل فيها 11 هدفا وصنع 10، وفاز معه بلقب في كل من الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الدرع الخيرية.
وحتى الآن، تعاقد الاتحاد، الذي يدربه البرتغالي نونو سانتو، مع الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي وسلطان الفرحان.
ويلعب الاتحاد في المجموعة الأولى في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال إلى جانب الترجي التونسي والشرطة العراقي والصفاقسي التونسي.
كما سيلعب الاتحاد مع أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل.