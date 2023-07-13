نادي الاتحاد يقدم 40 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع فابينيو من ليفربول

وأكدت "ديلي ميل" أن فابينيو يمكن أن يلحق بزميله جوردان هندرسون، الذي يعد هدفا لنادي الاتفاق الذي يدربه ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول.

وقد يرى هندرسون قائد ليفربول أن أجره الحالي سيتضاعف أربع مرات إذا تمكن من الانتقال إلى الدوري السعودي، حيث ذكرت "ديلي ميل" أن الاتفاق مستعد لمنح اللاعب 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ويبلغ جوردان هندرسون من العمر 33 عاما ويرتبط بعقد مع ليفربول حتى 2025، وقد شارك الموسم المنقضي في 43 مباراة مع ليفربول، أما فابينيو فلعب 49 مباراة.