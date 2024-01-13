سبب رفض إنتر ميامي مواجهة برشلونة وديا

ويخوض إنتر ميامي عددا من المباريات الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بينها مواجهة الهلال والنصر السعوديين في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب موندو ديبورتيفو، فإن إنتر ميامي الأمريكي تلقى مقترحا لخوض مباراة ودية مع برشلونة، لكن الفريق الأمريكي رفض بحجة الاستعداد لبطولة كأس الدوريات التي يحمل لقبها.