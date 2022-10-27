طعن بابلو ماري مدافع مونزا الإيطالي بأحد متاجر ميلانو ونقله للمستشفى (فيديو)

تعرض بابلو ماري مدافع نادي مونزا الإيطالي –والذي يلعب معارًا من آرسنال- للطعن على يد رجل مجنون في مركز تسوق بالقرب من ميلانو.

وفقًا لفابريزيو رومانو الصحفي المتخصص بشؤون انتقالات اللاعبين، فإن بابلو ماري ليس وحده الذي تعرض للطعن، بل هو فرد من بين ستة أشخاص تعرضوا للطعن.

كان اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في السوبر ماركت عندما اضطر للدفاع عن نفسه أمام الشخص الطاعن، وهو إيطالي يبلغ من العمر 46 عامًا ولكن الرجل كان أسرع في طعنه.

وكشف رومانو أن بابلو ماري يتواجد الآن في المستشفى، دون أن يكشف عن المزيد من تطورات حالته الصحية.

وأكد أدريانو غالياني الرئيس التنفيذي لنادي مونزا أن إصابة بابلو ماري ليست بالخطيرة ولا تهدد حياته.