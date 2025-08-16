نجم توتنهام يحرز هدفا خرافيا في مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي (فيديو)

خطف النجم البرايزلي ريتشارليسون مهاجم توتنهام الأضواء اليوم السبت في مباراة فريقه الافتتاحية في الدوري الإنلجيزي عندما أحرز هدفاً خرافيا من تسديدة رائعة في مرمى بيرنلي.

واستهل توتنهام منافسات الموسم الجديد في البريمرليغ بمواجهة بيرنلي الوافد الجديد على المسابقة وذلك على ملعب توتنهام هوتسبير.

وفي الدقيقة 60 من المباراة، تلقى ريشارليسون كرة من الجهة اليمنى لهجوم توتنهام داخل مناطق الجزاء، ليسددها بمقصية رائعة استقرت في الزاوية اليمنى لمرمى بيرنلي معلنة أول أهداف المباراة.

وكان ريتشارليسون في منافسة قوية في تشكيلة توتنهام مع زميله دومينيك سولانكي قبل أن يمنحه المدرب الفرصة ليكون أساسيا في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح النجم البرازيلي في تسجيل هدفين من تمريرتين عرضيتين لزميله الغاني محمد قدوس الذي انضم للفريق قادما من وست هام الصيف الجاري.

وبعد 10 دقائق فقط، افتتح ريشارليسون التهديف لتوتنهام قبل أن يقدم لوحة فنية رائعة بهدف خرافي من مقصية رائعة.

وكان جونسون، لاعب توتنهام أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 66 لتوتنهام الذي أنهى المباراة فائزا (3 ـ 0) ليتصدر الترتيب مؤقتا برصيد 3 نقاط مع أسبقية في الهجوم على ليفربول الفائز أمس الجمعة على بورنموث (4 ـ 2).

ويشار إلى أن المهاجم البرازيلي ريتشارليسون أحرز هدفا مماثلا لمقصيته الرائعة وذلك بقميص المنتخب البرازيلي في شباك منتخب صربيا ضمن الدور الأول من كأس العالم 2022.