من نجم برتغالي.. أول عرض "وظيفة" يصل زوجة ديوغو جوتا

كتب – نور الدين ميفراني

عرض أندريه فيلاش بواش، رئيس فريق بورتو البرتغالي، وظيفة في النادي على روت كاردوزو، زوجة النجم البرتغالي الراحل ديوغو جوتا، نجم ليفربول الراحل.

وتوفي ديوغو جوتا برفقة شقيقه في حادث سير مروع بإسبانيا، حيث كان يقضي عطلته الصيفية، وتم تكريمه من قبل جماهير فريقه ليفربول، كما كرمه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم ولاعبو المنتخب مؤخرا في حفل تأبين بحضور زوجته بشكل رائع.

أخبار ذات علاقة تأثر كبير.. رد فعل كريستيانو رونالدو لحظة تكريم ديوغو جوتا (فيديو)

أخبار ذات علاقة منتخب البرتغال لـ"إرم نيوز": هذا سر منح قميص ديوغو جوتا لنجم الهلال السعودي

ولعب ديوغو جوتا لفريق بوورتو موسما واحدا 2016-2017 معارا من أتلتيكو مدريد وسجل 9 أهداف في 38 مباراة.

أندريه فيلاس بواش الرئيس الحالي لبورتو كان مدربا سابقا لأندية بورتو، وتشيلسي، وتوتنهام، وزينت سان بطرسبورغ، وشنغهاي، وأولمبيك مارسيليا.

أخبار ذات علاقة يلعب في ناد سعودي.. من سيرتدي قميص ديوغو جوتا في منتخب البرتغال؟

وأصبح المدرب السابق رئيسا لناديه السابق بورتو منذ مايو 2024، وتعتبر خطوة عرض وظيفة على زوجة اللاعب الراحل لفتة رائعة من الرئيس والنادي البرتغالي اتجاه نجم سابق لعب في صفوفه.

وستتولى روت كاردوزو، أرملة ديوغو جوتا، منصبا في نادي بورتو لتكون مسؤولة عن المشروع الذي أطلقه زوجها الراحل، والذي يقوم على شراكة بين النادي البرتغالي وفريق لونا للرياضات الإلكترونية، الذي أسسه جوتا.

وقال أندريه فيلاش-بواش، رئيس نادي بورتو: "مع بورتو، أسس ديوغو شيئا كان عزيزا جدا عليه، الرياضات الإلكترونية. نحن فخورون بتخليد ذكراه عبر لونا. والآن، تتولى روت قيادة الفريق لتكرم إرثه إلى الأبد".

وجاء هذا الإعلان خلال المراسم التي أقامها الاتحاد البرتغالي لكرة القدم تكريما لديوغو جوتا وأندريه سيلفا.

يُذكر أن ديوغو جوتا كان من عشاق ألعاب الفيديو، وهو ما انعكس في احتفاله الشهير بعد تسجيل الأهداف، حيث كان يجلس متظاهرا باللعب على جهاز تحكم إلكتروني، هذا الاحتفال أصبح أيقونة وجرى تكراره في ملاعب العالم تكريما لذكراه.

وسبق لنجم الهلال السعودي البرتغالي روبن نيفيز، الصديق المقرب لديوغو جوتا، أن أكد في منشور على صفحته أن عائلة صديقه لن ينقصها شيء وهو موجود.