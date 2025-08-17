"أنا عرباوي".. الأهلي المصري يطلب فتح تحقيق عاجل مع محمد معروف

طالبت إدارة الأهلي المصري بفتح تحقيق عاجل مع الحكم محمد معروف على خلفية واقعة طرد محمد هاني لاعب الفريق الأحمر في لقاء فاركو بالجولة الثانية للدوري المحلي.

وفاز الأهلي على فاركو بنتيجة 4-1 مساء الجمعة الماضي في الجولة الثانية للدوري المصري.

وأشهر الحكم محمد معروف البطاقة الصفراء الثانية للاعب محمد هاني ظهير أيمن الأهلي أثناء تبديله بداعي إضاعة الوقت.

وكشفت قناة النهار عن مطالبة الأهلي بالاستماع إلى تسجيلات غرفة الفيديو مع محمد معروف، للتأكد من حقيقة تجاوز محمد هاني ضد الحكم أثناء تبديله.

وأشارت إلى أن الأزمة بدأت في الدقيقة 82 من عمر اللقاء حين طالب هاني بالحصول على ركلة حرة لم يحتسبها الحكم.

ودار حديث بين الحكم ولاعب الأهلي بحسب القناة، وقال الحكم لمحمد هاني بحدة: "أنا عرباوي لا تغضبني سأشهر لك البطاقة الحمراء".

ورد لاعب الأهلي قائلاً: "لن تستطيع إشهار البطاقة الحمراء لي، ولم أفعل شيئاً لتطردني".

وأكد أن الأهلي طالب بضرورة فتح تحقيق حول هذه الواقعة لأنها مؤشر خطير للغاية.