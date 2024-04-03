رسميا.. برشلونة يعين تشافي في منصب جديد
أعلن نادي برشلونة الإسباني، تعيين مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النادي تشافي هيرناندز، سفيرا لمؤسسة النادي.
وقال برشلونة في بيان رسمي: "حضر رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، والمدير العام لمؤسسة نادي برشلونة الدكتورة مارتا سيغو تعيين مدرب الفريق الأول تشافي هيرنانديز، يوم الأربعاء، كسفير للمؤسسة.
يأتي تعيين تشافي وفقق بيان برشلونة، تقديرًا للجانب الإنساني والمهني للمدرب، الذي تستمر مسيرته في برشلونة منذ 29 عامًا، حيث نشأ في لا ماسيا، ولعب للفريق ثم عاد كمدرب للفريق الأول.
وشدد برشلونة على أن تشافي كان دائمًا على استعداد لدعم القضايا الإنسانية والخيرية المختلفة، بما في ذلك المشاركة في أنشطة وبرامج المؤسسة.
وبذلك ينضم تشافي إلى زميله أليكس روكا الذي يعمل كسفير للمؤسسة أيضا.
كانت تقارير إسبانية قد ذكرت أن تعيين تشافي سفيرا لمؤسسة النادي يعد خطوة ملموسة من خوان لابورتا لإقناع تشافي بالاستمرار مدربا للفريق بدلا من الرحيل في نهاية الموسم.