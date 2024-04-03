رسميا.. برشلونة يعين تشافي في منصب جديد

يأتي تعيين تشافي وفقق بيان برشلونة، تقديرًا للجانب الإنساني والمهني للمدرب، الذي تستمر مسيرته في برشلونة منذ 29 عامًا، حيث نشأ في لا ماسيا، ولعب للفريق ثم عاد كمدرب للفريق الأول.

وشدد برشلونة على أن تشافي كان دائمًا على استعداد لدعم القضايا الإنسانية والخيرية المختلفة، بما في ذلك المشاركة في أنشطة وبرامج المؤسسة.