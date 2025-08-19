رسمياً.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في إنجلترا

حصد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في إنجلترا خلال الموسم الماضي في حفل جوائز pfa awards مساء اليوم الثلاثاء.

وتسلم صلاح جائزته اليوم الثلاثاء في حفل رائع بعد موسم أكثر من رائع للاعب المصري الذي قاد فريقه لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي.

وفاز صلاح أيضاً بلقب هداف الدوري الإنجليزي بجانب جائزة أفضل صانع للأهداف في الموسم الماضي.

وحصل محمد صلاح على جائزة لاعب العام من جانب جمعية اللاعبين المحترفين في إنجلترا وهي الجائزة التي تقدم لأفضل لاعب في الموسم حسب التصويت.

ويصوت أعضاء الجمعية على اللاعبين بعد إعلان القائمة المختصرة في شهر أبريل الماضي.

ونجح صلاح في اقتناص الجائزة بعد موسم أكثر من رائع نجح خلاله في اقتناص لقب هداف الدوري الإنجليزي.

وتوج صلاح بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته وهو أكثر لاعب يفوز بهذه الجائزة.

وجدد النجم المصري عقده مؤخراً مع ليفربول حتى صيف 2027 بعد مفاوضات مكثفة قبل بداية الموسم.