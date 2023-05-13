بعد الخسارة أمام الأهلي.. نبيل معلول يقترب من الرحيل عن الترجي

ذكرت شبكة "بي إن سبورت" أن نبيل معلول، مدرب الترجي التونسي، يقترب من الرحيل عن الفريق بعد الخسارة 0/3 أمام الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب الشبكة، فإن نبيل معلول يقترب من مغادرة الترجي بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها على ملعبه أمام الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتولى نبيل معلول تدريب الترجي في يونيو الماضي وقاده للتتويج بلقب الدوري التونسي، وهو اللقب السادس على التوالي للفريق في المسابقة.