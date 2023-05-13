بعد الخسارة أمام الأهلي.. نبيل معلول يقترب من الرحيل عن الترجي
ذكرت شبكة "بي إن سبورت" أن نبيل معلول، مدرب الترجي التونسي، يقترب من الرحيل عن الفريق بعد الخسارة 0/3 أمام الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا.
وبحسب الشبكة، فإن نبيل معلول يقترب من مغادرة الترجي بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها على ملعبه أمام الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتولى نبيل معلول تدريب الترجي في يونيو الماضي وقاده للتتويج بلقب الدوري التونسي، وهو اللقب السادس على التوالي للفريق في المسابقة.
وبدت الحسرة على نبيل معلول مدرب الترجي عقب نهاية مواجهة الأهلي على ملعب حمادي العقربي برادس.
وواجه الترجي منافسه الأهلي في غياب جمهور الفريق التونسي بفعل عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الشغب أمام شبيبة القبائل في ربع النهائي.
كما غاب عن الترجي أمام الأهلي معز بن شريفية وغيلان الشعلالي وحمدو الهوني ورياض بن عياد وهاني عمامو ومحمد أبو زريق شرارة للإصابة.
ومن المقرر أن يحل الترجي ضيفا على الأهلي يوم الجمعة المقبل في مباراة الإياب، على أن يواجه اتحاد بن قردان في الدوري التونسي، ثم الأولمبي الباجي في نهائي كأس تونس.