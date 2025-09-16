الأفضل في العالم.. أكثر لاعب أبهر جمهور آرسنال أمام أتلتيك بلباو

أشاد مشجعو آرسنال بأحد نجوم فريقهم معتبرينه "الأفضل في العالم" في مركزه، بعدما بذل مجهودًا هائلًا خلال الفوز 2-0 خارج الديار على أتلتيك بلباو، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

ورغم أن فريق ميكيل أرتيتا احتاج لبعض الوقت للدخول في أجواء اللقاء، إلا أن هدفي البديلين غابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسار حسما الانطلاقة بالانتصار.

تعني هذه النتيجة أن آرسنال فاز بأربع من أول خمس مباريات له هذا الموسم، ولم تستقبل شباكه سوى هدف واحد فقط، ورغم أن الفريق لم يترجم بعد أداءه المتواصل إلى حصاد ثابت من الألقاب، إلا أن الأمر يبدو مسألة وقت لا أكثر.

وعلى الرغم من أن أرتيتا يملك حاليًا أربعة لاعبين فقط يُصنفون كنجوم عالميين، فإن انطلاقة موسم 2025/26 شهدت تقديم يورين تيمبر لأداء قوي يجعله مرشحًا بقوة لإضافة اسمه إلى هذه القائمة. حيث كانت عروضه باهرة لدرجة أن المتابعين باتوا يتحدثون عنه كأفضل ظهير أيمن في العالم.

تيمبر، الذي لعب كامل الدقائق التسعين في فوز آرسنال بدوري أبطال أوروبا في شمال إسبانيا، يقدم بهدوء أوراق اعتماده للصعود إلى قمة تصنيفات الظهير الأيمن، فقد فاز في سبعة من أصل 11 صراعًا أرضيًا، ونجح في إبعاد الكرة مرتين، واعترض تمريرة، وصنع فرصة محققة في الجهة الأخرى.

وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس": "يورين تيمبر لاعب من طراز عالمي. يمكنك أن تختلف كما تشاء، لكن يمكن القول إنه أفضل ظهير أيمن على الكوكب، اللاعب الوحيد الذي أستطيع أن أؤكد بصدق أن من ينافسه هو أشرف حكيمي، ومع ذلك فهو ليس قويا دفاعيًا مثله".

وأضاف مشجع ثانٍ: "جماهير الأندية المنافسة لن تستوعب ذلك، لكنه يجب أن يكون أفضل ظهير أيمن في العالم، إنه ببساطة غير واقعي"، فيما قال ثالث: "تيمبر كان رائعًا طوال المباراة".

وكتب رابع: "يورين تيمبر لا يخوض أبدًا مباراة سيئة، الأفضل في العالم"، بينما اختتم خامس قائلاً: "يورين تيمبر وحش".

كان متوقعًا في الموسم الماضي أن يواصل بن وايت شغل مركز الظهير الأيمن الأساسي في صفوف آرسنال، لكن بعد أن عرقلته الإصابات، ذهب يورين تيمبر أبعد من ذلك وأثبت أنه ربما الظهير الأيمن الأكثر تكاملًا في العالم، ولم يلتفت آرسنال إلى الوراء منذ أن منحه هذا الدور.