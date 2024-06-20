سر سعادة فرستابن قبل انطلاق جائزة إسبانيا الكبرى لسباقات "فورمولا 1"
لا بد وأن ماكس فرستابن سعيد بعودة بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات إلى أوروبا وتحديدا السباقات الثلاثة المقبلة بداية بجائزة إسبانيا الكبرى، التي تقام على حلبة كتالونيا مطلع الأسبوع المقبل.
وحقق سائق رد بول أول انتصار في مسيرته ببطولة العالم على الحلبة الواقعة خارج برشلونة في 2016 عندما كان في 18 من عمره وفاز في آخر مشاركتين.
وفي الأسبوع التالي، تقام جائزة النمسا الكبرى ومن بعدها جائرة بريطانيا الكبرى، وفاز فرستابن في السباقات الثلاثة العام الماضي، في طريقه لفرض هيمنة لا سابق لها في تاريخ البطولة.
ويأتي سباق هذا العام بعدما فاز السائق الهولندي بجائزة كندا الكبرى بعد ثلاثة سباقات تناوب ثلاثة سائقين مختلفين على الفوز بها وتناسب الحلبة سيارته.
وقال فرستابن، الذي يتصدر الترتيب العام للسائقين بفارق 56 نقطة أمام شارل لوكلير بعد تسعة سباقات: "إنه مزيج جيد من المنعطفات السريعة والبطيئة وتاريخيا قدمنا أداء جيدا هناك، لذا آمل أن نعظم استغلال أداء السيارة في السباق.
"نهدف للحفاظ على الزخم الذي حققناه في كندا لذا نتطلع قدما للمشاركة في السباق ونأمل أن يكون الطقس جيدا".
وتصدر فرستابن الترتيب العام للسائقين لأكثر من عامين، وتحديدا بعدما اعتلى الصدارة في إسبانيا في مايو 2022.
ويحتاج زميله سيرجيو بيريز لأداء قوي بعدما اضطر للانسحاب من سباقين متتاليين لكن السائق المكسيكي سينفذ عقوبة التأخير ثلاثة مراكز والتي فرضت عليه في مونتريال، السباق الذي وصفه بالكارثي.
ويتصدر رد بول ترتيب الصانعين بفارق 49 نقطة أمام فيراري ويسعى الفريق الإيطالي لحصد النقاط بعد انسحاب سائقيه في كندا بعد فوز لوكلير في موناكو.
وسيكون هذا السباق الأخير لكارلوس ساينز على أرضه مع فيراري، إذ سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم ليفسح المجال أمام انضمام لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات وقد تكون له فرصة حقيقة للفوز.
وقال رئيس الفريق فريد فاسور: "ينبغي أن تشهد جائزة إسبانيا الكبرى عودتنا إلى للمنافسة وبنفس مستوى الأداء الذي قدمناه طوال الموسم قبل جائزة كندا الكبرى".
ويستعد فرناندو ألونسو، سائق أستون مارتن، لخوض السباق الذي يقام على أرضه للمرة 21، حيث سيحظى بدعم كبير.
ومن المتوقع أن يكون مرسيدس ومكلارين بين المنافسين على مركز على منصة التتويج، بعدما انطلق جورج راسل سائق مرسيدس من المركز الأول في كندا حيث احتل المركز الثالث ليمنح فريقه ظهوره الأول على منصة التتويج هذا الموسم.
وقال توتو فولف، رئيس الفريق: "ننتظر وصول أجزاء جديدة في برشلونة، من المفترض أن يساعدنا ذلك، لذا آمل أن نتمكن من مواصلة هذا المسار الإيجابي".
وصعد مكلارين على منصة التتويج في آخر خمسة سباقات إذ حقق لاندو نوريس فوزا وحل ثانيا في ثلاثة سباقات بينما جاء أوسكار بياستري ثانيا في موناكو.
وقال نوريس: "للحلبة تحدياتها.. ولكن أعتقد أننا في وضع جيد لتقديم أفضل أداء وتحقيق أقصى استفادة من السيارة".