سر سعادة فرستابن قبل انطلاق جائزة إسبانيا الكبرى لسباقات "فورمولا 1"

لا بد وأن ماكس فرستابن سعيد بعودة بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات إلى أوروبا وتحديدا السباقات الثلاثة المقبلة بداية بجائزة إسبانيا الكبرى، التي تقام على حلبة كتالونيا مطلع الأسبوع المقبل.

وحقق سائق رد بول أول انتصار في مسيرته ببطولة العالم على الحلبة الواقعة خارج برشلونة في 2016 عندما كان في 18 من عمره وفاز في آخر مشاركتين.

وفي الأسبوع التالي، تقام جائزة النمسا الكبرى ومن بعدها جائرة بريطانيا الكبرى، وفاز فرستابن في السباقات الثلاثة العام الماضي، في طريقه لفرض هيمنة لا سابق لها في تاريخ البطولة.

ويأتي سباق هذا العام بعدما فاز السائق الهولندي بجائزة كندا الكبرى بعد ثلاثة سباقات تناوب ثلاثة سائقين مختلفين على الفوز بها وتناسب الحلبة سيارته.