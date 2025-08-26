ملخص وهدف ورجل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

فاز الزمالك على ضيفه فاركو بنتيجة 1-0، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب السلام بالقاهرة، في الجولة الرابعة للدوري المصري.

ويحتل الزمالك بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط بعد تحقيق 3 انتصارات وتعادل واحد.

ويبقى فاركو بقيادة مدربه أحمد خطاب في المركز الحادي والعشرين والأخير برصيد نقطة واحدة، بعد تعادل واحد و3 هزائم.

وحقق سموحة فوزه الأول في الدوري المصري على حساب مضيفه كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 2-1 في وقت سابق اليوم الثلاثاء بينما تعادل المصري مع حرس الحدود بنتيجة 1-1.

رجل المباراة

توج اللاعب الأنغولي شيكو بانزا نجم الزمالك صاحب هدف المباراة بجائزة أفضل لاعب عقب نهايتها.

تشكيل الزمالك

تشكيل فاركو

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

الدفاع: معاذ مسعد- محمد حسين - إسلام المزين - بابكر ندياي - جابر كامل.

الوسط: أحمد البحراوي - محمد فخري - محمد السيد.

الهجوم: محمود فرحات - كريم الطيب.

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 6: تسديدة من ألفينا ردها دفاع فاركو

الدقيقة 7: كرة عرضية من أحمد فتوح لاعب الزمالك

الدقيقة 8: رأسية خطيرة من حسام عبد المجيد مدافع الزمالك

الدقيقة 12: عرضية من السنغالي ندياي ظهير أيمن فاركو ردتها العارضة

الجزائري منذر طمين يحرز هدف التقدم للمصري أمام حرس الحدود في الدقيقة 17

الدقيقة 25: عرضية ضائعة من عبد الله السعيد

الدقيقة 36: كرة عرضية من شيكو بانزا لم يستغلها عدي الدباغ

الدقيقة 45: مطالبة بضربة جزاء من شيكو بانزا

نهاية الشوط الأول بالتعادل دون أهداف

أحداث الشوط الثاني

الدقيقة 46: مشاركة ياسين الملاح ومحمد عز في صفوف فاركو

الدقيقة 48: شيكو بانزا يتقدم للزمالك

الدقيقة 52: تسديدة قوية من عبد الله السعيد علت العارضة

الدقيقة 57: تسديدة بعيدة من حسام عبد المجيد لاعب الزمالك

الدقيقة 58: مشاركة المغربي محمود بنتايج في صفوف الزمالك على حساب أحمد فتوح

حرس الحدود يهدر فرصة محققة أمام المصري

الدقيقة 62: بطاقة حمراء من نصيب السنغالي بابكر ندياي لاعب فاركو

الدقيقة 70: مشاركة آدم كايد ومحمد شحاتة وناصر منسي في صفوف الزمالك بدلا من عدي الدباغ وعبد الله السعيد وشيكو بانزا

الدقيقة 74: عرضية من عمر جابر ورأسية من ناصر منسي ضاعت على الزمالك

الدقيقة 80: تسديدة خطيرة من آدم كايد

الدقيقة 82: مشاركة أحمد شريف في صفوف الزمالك على حساب ناصر ماهر

الدقيقة 89: مشاركة يوسف سيد عبد الحفيظ في صفوف فاركو

الدقيقة 90: تسديدة ضائعة من أحمد شريف

الدقيقة 90+3: القائم يحرم ناصر منسي من هز الشباك