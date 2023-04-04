ماذا قال تشافي وأنشيلوتي قبل كلاسيكو الكأس؟

تشافي: ريال مدريد معتاد على التعافي.. المباراة لن تكون سهلة

وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبيل المباراة: "ريال مدريد هو بطل الدوري ودوري أبطال أوروبا، ولكن هدفنا كما هو الحال في كأس السوبر والدوري، هو الفوز".

وأضاف: "سنحاول السيطرة على المباراة، ولكن لن يكون الأمر سهلا".

ويغيب عن مباراة كلاسيكو الأرض كل من فرينكي دي يونغ وبيدرو غونزاليس 'بيدري' وعثمان ديمبيلي وأندرياس كريستنسن؛ للإصابة.

ولم تظهر أي من أسماء هؤلاء في القائمة التي أعلن عنها المدرب تشافي هيرنانديز، اليوم الثلاثاء، واستعان في المقابل بلاعبين من الرديف.

وعن هذه الغيابات قال تشافي: "لن يتغير شيء، والفكرة هي نفسها، وهي الاستحواذ على الكرة. لا يوجد تغيير في الخطة.. التعادل يؤهلنا للعب في النهائي".

وحول أفضلية فريقه بعد الفوز في مباراة الذهاب قال: "لا نتفوق عليهم على الإطلاق، يمكن لريال مدريد أن يفوز بسهولة على أي فريق.. إنهم معتادون على التعافي ولديهم خبرة في ذلك وسنتنافس ضدهم".