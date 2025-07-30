خطف الأنظار من محمد صلاح.. من هو ريو نغوموها نجم ليفربول الجديد؟

كتب: نور الدين ميفراني

تألق الشاب ريو نغوموها رفقة فريقه ليفربول خلال اللقاءات الودية وآخرها أمام يوكوهاما الياباني، حيث سجل الهدف الثالث لفريقه من مجهود فردي رائع حصل على إعجاب نجمي الفريق المصري محمد صلاح والهولندي فرجيل فان دايك.

ومنح المدرب الهولندي آرني سلوت الفرصة لعدة لاعبين من أكاديمية الفريق في المباريات الودية أمام ميلان ويوكوهاما كنيوني وريو نغوموها الذي كان أكثر تألقًا، خصوصًا في اللقاء الودي الثاني، حيث سجل هدفًا في الفوز 3-1.

من هو ريو نغوموها؟

ويبلغ ريو نغوموها ذو الأصول النيجيرية 16 سنة ( 29 أغسطس 2008) وبطوله 170 سنتمترًا، يلعب كمهاجم وبدأ مسيرته في الفئات الصغرى لتشيلسي من 2016 لغاية 2024 ، وتألق حين سجل هدفًا في فوز فريق تحت 17 سنة بكأس الاتحاد الإنجليزي 3-1 على ولفرهامبتون في النهائي.

انتقل ريو نغوموها لفريق ليفربول صيف 2024 ولعب لفريق الشباب وعمره 16 سنة وشارك في دوري أبطال أوروبا للشباب، كما تمت دعوته للتدريب مع الفريق الأول الموسم الماضي وأصبح أصغر لاعب يشارك رفقة ليفربول في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حيث شارك في فوز الفريق على أكينجتون ستانلي 4-0.

ويمثل ريو نغوموها منتخب إنجلترا للفئات السنية، حيث شارك رفقة منتخبات تحت 15 وتحت 16 وتحت 17 وشارك في أمم أوروبا تحت 17.

وقال الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول عن نجمه الشاب: "إن كان عمرك 16 سنة وتؤثر في اللقاءات كما فعل ريو فذلك بالتأكيد يعد مديحًا له".

وأضاف المدرب الهولندي: "لدينا العديد من اللاعبين الرائعين، لكن الحصول على بعضهم من الأكاديمية هي إضافة مفيدة، كانت هناك لحظة بإمكانه أن يمرر الكرة لكنه يتعلم".