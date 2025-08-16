لماذا يحتفل لامين يامال بوضع "تاج" على رأسه؟

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

سجل النجم لامين يامال الهدف الثالث لبرشلونة خلال مباراة ريال مايوركا التي أقيمت مساء السبت، في الجولة الأولى للدوري الإسباني.

وفاز برشلونة حامل لقب الليغا على حساب ريال مايوركا 3-0 على ملعب الأخير، مساء السبت.

ولفت لامين يامال الأنظار ليس فقط بموهبته الرائعة ولمساته المميزة، ولكن أيضاً باحتفاله المميز بوضع تاج على رأسه.

وليست المرة الأولى التي يحتفل بها النجم البالغ من العمر 18 عاماً بهذه الطريقة، فقد بدأها بعدما سجل أول أهدافه بالقميص رقم 10 رفقة برشلونة خلال اللقاء الودي أمام سيول الكوري الجنوبي، والذي سجل خلاله هدفين في الفوز 7-3.

سر احتفال يامال بهذه الطريقة يأتي لإعجابه بالأسطورة ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأمريكية، والملقب بـ"الملك".

ويطمع يامال في الوصول إلى نجاحات ليبرون جيمس والسير على نهجه، ولكن في لعبة كرة القدم.

ويقلد النجم الإسباني طريقة احتفال الأسطورة الأمريكي بالضرب على صدره وإيماءة توحي كأنه يضع رأسا على صدره، وأنه الملك لكن في كرة القدم.

ويُعتبر النجم ذو الأصول المغربية من أهم المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، ويتنبأ الكثير من المتتبعين أن يصل لمستويات نجوم كبار كالأسطورة ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق.

وينافس لامين يامال على التتويج بالكرة الذهبية، بعد أن ضمت قائمة الترشيحات اسمه بين 30 لاعباً على مستوى العالم.