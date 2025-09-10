سر فشل انتقال ماركوس ليوناردو إلى ساو باولو البرازيلي

كشف خوليو كاساريس، رئيس نادي ساو باولو البرازيلي، عن السبب الرئيس، الذي حال دون إتمام صفقة انتقال نجم الهلال السعودي، ماركوس ليوناردو، إلى صفوف الفريق في الفترة الأخيرة.

ولا يزال مستقبل ماركوس ليوناردو محل جدل واسع في وسائل الإعلام والصحف الرياضية السعودية، وسط اهتمام من عدة أندية سعودية وأوروبية، بعد أن أثبت نفسه كأحد أبرز المواهب الشابة في الموسم الحالي.

أخبار ذات علاقة بشكل نهائي.. الهلال السعودي يحسم مصير ماركوس ليوناردو

أخبار ذات علاقة الهلال السعودي يخسر المعركة.. قرار نهائي في أزمة اللاعبين المواليد

وفي مقابلة مع شبكة "ESPN"، ألقى كاساريس اللوم على وسائل الإعلام، قائلاً: "عندما بدأت وسائل الإعلام في تسريب أخبار مفاوضات ساو باولو مع ماركوس ليوناردو، أصبح إتمام الصفقة شبه مستحيل".

وأضاف: "كنا نعلم أن الاستثمار في اللاعب سيكون صعبًا، ولم نكن قادرين على تحمل مغامرة مالية. المشكلة الأكبر كانت التسريبات، ففي وقت كانت المفاوضات لا تزال جارية، أصبح الأمر شبه مستحيل".

وأوضح كاساريس أن الكشف عن محادثات التفاوض أدى إلى عرقلة الصفقة، مؤكدًا أن هناك ضغوطًا من جانبهم على مسؤولي الهلال لتقديم مقترحات مالية إضافية، إلا أن ذلك لم يحدث.

أخبار ذات علاقة يريد إعادته إلى إنجلترا.. مانشستر يونايتد يحلم بنجم الهلال السعودي

وأشار إلى أن إدارة ساو باولو سعت لإتمام الصفقة حتى الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، الذي أُغلق في 2 سبتمبر، لكن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بسبب ارتفاع قيمة عقد اللاعب.

وتابع: "ماركوس ليوناردو كان دائمًا راغبًا في ارتداء قميص ساو باولو، لكن السيناريو تغير بعد الإعلان والتسريبات المتعلقة بالمفاوضات".

وختم كاساريس حديثه بشكر اللاعب ووكيل أعماله على حرصهما الكبير على الانضمام للنادي.

يُذكر أن إدارة الهلال بقيادة سيموني إنزاغي حسمت مستقبل المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 22 عامًا، مؤكدة بقاءه ضمن قائمة الفريق في البطولة الآسيوية لهذا الموسم.