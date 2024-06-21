تصريح صادم من صفقة ريال مدريد المنتظرة

ورغم احتمالية انتقال ديفيز إلى ريال مدريد إلا أنه فاجأ جماهير الفريق الإسباني بتصريحات صدمت البعض عقب خوضه لقاء الأرجنتين في افتتاح كوبا أمريكا فجر اليوم الجمعة.

وتلقى منتخب كندا هزيمة مريرة على يد الأرجنتين بنتيجة 0-2 في الجولة الأولى للمجموعة الأولى للنسخة المقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتبادل ديفيز قميصه مع ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عقب نهاية المباراة مباشرة.