تصريح صادم من صفقة ريال مدريد المنتظرة
أطلق النجم الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر فريق بايرن ميونخ الألماني، تصريحًا صادمًا لجماهير ريال مدريد الإسباني.
وارتبط اسم ألفونسو ديفيز بالرحيل إلى ريال مدريد في الموسم المقبل خاصة أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق المدريدي يسعى لاستقطاب ديفيز لتدعيم الجبهة اليسرى.
ورغم احتمالية انتقال ديفيز إلى ريال مدريد إلا أنه فاجأ جماهير الفريق الإسباني بتصريحات صدمت البعض عقب خوضه لقاء الأرجنتين في افتتاح كوبا أمريكا فجر اليوم الجمعة.
وتلقى منتخب كندا هزيمة مريرة على يد الأرجنتين بنتيجة 0-2 في الجولة الأولى للمجموعة الأولى للنسخة المقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتبادل ديفيز قميصه مع ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عقب نهاية المباراة مباشرة.
وتحدث النجم الكندي في تصريحات إعلامية عقب المباراة عن هذه الواقعة مؤكدًا أنه فخور بتبادل القمصان مع نجم كبير بقيمة ليونيل ميسي.
ويرى ديفيز أن ميسي أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية وهو التصريح الذي أغضب جماهير ريال مدريد خاصة أن ميسي أحد أساطير المنافس التقليدي برشلونة الإسباني.
ويلعب ليونيل ميسي حاليًا في صفوف إنتر ميامي الناشط في الدوري الأمريكي.