الأهلي السعودي يحدد "بديل" فرانك كيسيه

بدأت إدارة الأهلي السعودي التحرك لمواجهة احتمالية رحيل الإيفواري فرانك كيسيه نجم خط وسط الفريق في الموسم المقبل.

وارتبط اسم فرانك كيسيه أخيراً باهتمام عدة أندية أوروبية كبرى، على رأسها فريقه السابق ميلان الإيطالي، بجانب يوفنتوس الإيطالي وليدز يونايتد الإنجليزي.

وكشف الصحفي جيانلويغي لونغاري عن اهتمام مسؤولي النادي الأهلي بالنجم البرتغالي فلورنتينو لويس لاعب وسط نادي بنفيكا، ليكون بديلاً حال رحيل كيسيه.

وأوضح الصحفي عبر حسابه بمنصة إكس أن إدارة الأهلي استفسرت عن إمكانية الحصول على خدمات لاعب بنفيكا البرتغالي بعد مباركة المدرب الألماني ماتياس يايسله.

وانضم اللاعب الايفواري صاحب الـ28 عاماً إلى الأهلي في شهر سبتمبر 2023، قادماً من برشلونة الإسباني في صفقه بلغت قيمتها نحو 12.50 مليون يورو.

وخاض كيسيه 77 مباراة بقميص الأهلي مسجلًا 14 هدفًا وصنع 9 أهداف أخرى، كما توج مع فريقه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الأولى في تاريخه.

وكان الأهلي السعودي قد أتم التعاقد مع الفرنسي إنزو ميلوت لاعب وسط شتوتغارت الألماني، ومحمد عبد الرحمن ظهير أيمن الاتفاق، بجانب عبد الإله الخيبري ظهير أيسر الرياض، وصالح أبو الشامات جناح الخليج.