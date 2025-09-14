في غياب لامين يامال.. برشلونة يفترس فالنسيا بفوز ساحق (فيديو)

تأجيل الحكم القضائي بشأن حلّ قيادة حزب الشعب الجمهوري في تركيا 
احتفال لاعبي برشلونةالمصدر: رويترز
حقق  برشلونة فوزًا ساحقًا على حساب ضيفه فالنسيا بستة أهداف دون رد مساء اليوم الأحد في الجولة الرابعة للدوري الإسباني.

غاب عن صفوف برشلونة لاعبه الموهوب لامين يامال بسبب الإصابة ولكن لاعبي الفريق الكتالوني كانوا في الموعد.

 تقدم فيرمين لوبيز في الدقيقة 29 لمصلحة برشلونة بعد فاصل من المحاولات الضائعة، خاصة من ماركوس راشفورد.

وشارك رافينيا في بداية الشوط الثاني وسجل هدفاً في الدقيقة 53، ثم أحرز فيرمين لوبيز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 56.

وسجل رافينيا الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 66، ثم شارك روبرت ليفاندوفسكي بديلا في الدقيقة 68.

وسجل ليفاندوفسكي هدفين في الدقيقتين 76 و86 من عمر المباراة ليكمل انتصار برشلونة الساحق.

 ورفع برشلونة رصيده بقيادة مدربه الألماني هانز فليك إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

وتوقف رصيد فالنسيا عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب.

 وفاز أوساسونا في وقت سابق الأحد على حساب رايو فاييكانو بهدفين دون رد، كما تعادل ليفانتي مع ريال بيتيس بهدفين لكل منهما.

 

