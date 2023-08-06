كاورو ميتوما نجم برايتون على رادار مانشستر سيتي

ربطت تقارير صحفية نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بالتعاقد مع كاورو ميتوما، لاعب برايتون، من أجل خلافة رياض محرز، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان رياض محرز انتقل إلى النادي الأهلي السعودي، ورغم التعاقد مع المدافع غفارديول، إلا أن بيب غوارديولا، مدرب السيتي، لا يزال يستهدف تعزيز مركز الجناح الأيمن.

وذكرت قناة "سكاي سبورتس" عبر حسابها الموثق على منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن "مان سيتي مستعد للقيام بانقضاض مفاجئ على الجناح الياباني، كاورو ميتوما".