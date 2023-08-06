كاورو ميتوما نجم برايتون على رادار مانشستر سيتي
ربطت تقارير صحفية نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بالتعاقد مع كاورو ميتوما، لاعب برايتون، من أجل خلافة رياض محرز، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وكان رياض محرز انتقل إلى النادي الأهلي السعودي، ورغم التعاقد مع المدافع غفارديول، إلا أن بيب غوارديولا، مدرب السيتي، لا يزال يستهدف تعزيز مركز الجناح الأيمن.
وذكرت قناة "سكاي سبورتس" عبر حسابها الموثق على منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن "مان سيتي مستعد للقيام بانقضاض مفاجئ على الجناح الياباني، كاورو ميتوما".
فيما قالت صحيفة "ذا صن"، إن غوارديولا يفتقر للخيارات الكبرى في سوق الانتقالات الحالي، لذلك يسعى لضم كاورو ميتوما، صاحب الـ26 عامًا، خاصة أنه لم يجدد عقده حتى الآن، والذي من المفترض أن ينتهي في صيف 2025.
ويمتلك ميتوما اهتمامات من أندية أخرى، أبرزها آرسنال وتشيلسي.
وشارك ميتوما في الموسم في 41 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 10 أهداف وصنع 8.