أول تحرك من رابطة الأهلي السعودي استعدادا لمباراة بيراميدز الحاسمة

بدأت رابطة النادي الأهلي السعودي تحركاتها القوية من أجل الاستعداد لمواجهة بيراميدز المصري ضمن منافسات بطولة كأس القارات الثلاث، يوم الثلاثاء المقبل.
ويضرب فريق الأهلي السعودي موعدا مع نظيره بيراميدز، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال، بحثا عن التتويج بلقب "آسيا - أفريقيا - المحيط الهادئ".
وتفوق فريق بيراميدز على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما في الدور الأول من كأس إنتركونتيننتال، على أرضية ملعب 30 يونيو، ليتأهل لملاقاة "الراقي".
وأكد "فيفا" أن المباراة التي ستجمع بين الأهلي السعودي وبيراميدز، ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الإنماء" في التاسعة مساءً.
ويتأهل الفريق الفائز من مواجهة "الراقي" وبيراميدز إلى المرحلة الأخيرة المجمعة لكأس إنتركونتيننتال والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فقد رفعت رابطة النادي الأهلي طلبا إلى الجهات المنظِّمة لاعتماد "تيفو" و"بنر" لمباراة الفريق ضد بيراميدز.
وتعتزم الرابطة دعم اللاعبين قبل اللقاء بيومين عبر التجمُّع أمام مقر النادي لتحفيزهم عند خروجهم من التدريبات، كما ستتمركز جماهيريًا في واجهة ملعب الإنماء خلال المباراة.