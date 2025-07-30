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رياضة

مباشر.. مباراة النصر السعودي وتولوز لحظة بلحظة.. رونالدو وفيليكس أساسيان

مباشر.. مباراة النصر السعودي وتولوز لحظة بلحظة.. رونالدو وفيليكس أساسيان
رونالدوالمصدر: حساب النصر على منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
30 يوليو 2025، 3:02 م

يخوض فريق النصر السعودي مباراة ودية مهمة للغاية أمام تولوز الفرنسي، ستشهد مشاركة الوافد الجديد جواو فيليكس.

وقرر جيسوس، مدرب النصر، الدفع بكريستيانو رونالدو أيضا، بعد غيابه عن المباراة الأولى التي حقق فيها الفريق الفوز على يوهان النمساوي بخماسية.

وسيخوض النصر المباراة قبل الانتقال إلى البرتغال لاستكمال استعداداته لكأس السوبر السعودي.

تشكيل النصر

 

حضور جماهيري كبير جدا لمباراة النصر وتولوز 

 

 

كريستيانو رونالدو وسيماكان قبل انطلاق المباراة مباشرة وتوجيهات مستمرة

 

تمريرة جواو فيليكس

 

فرصة خطيرة ضائعة من النصر بعد صناعة من ساديو ماني 

 

 

هدف التقدم لتولوز 

 

 

 

هدف تعادل النصر من خلال كريستيانو رونالدو 

 

تسديدة من رونالدو ولكن فوق المرمى.

 

 

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