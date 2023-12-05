برشلونة يعلن رسميا لجوء تير شتيغن للجراحة لعلاج إصابة ظهره

وكان البارسا قد منح تير شتيغن حرية الاختيار بين الخضوع لجراحة أو اتباع العلاج المحافظ من أجل التعافي.

وتوقعت تقارير صحفية أن يغيب الحارس الألماني عن المباريات مع برشلونة لمدة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة.

وأشارت التقارير إلى أن شتيغن طلب مهلة من برشلونة في الفترة الماضية لجمع كل المعلومات في هذا الصدد، قبل إعلان القرار النهائي.

وأوضحت أن الأمر لم يكن يتعلق فقط بإدراك أن التدخل الجراحي هو الحل الأكثر فعالية، ولكن كان يعمل على اختيار الطبيب المناسب.

ويغيب تير شتيغن بذلك عن مباريات عديدة في الدوري وكأس إسبانيا والسوبر الإسباني، وهناك بعض الشكوك بشأن إمكانية لحاقه بمباراة الذهاب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي ستقام أحد أيام 13 و14 و20 و21 من فبراير المقبل.