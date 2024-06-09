مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرضه لضم يوسف النصيري

وأشار إلى أن يوسف النصيري حصل على موافقة النادي الأندلسي بشأن التفاوض مع النادي الإنجليزي، منوهًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إرسال اليونايتد عرضًا رسميًا إلى نظيره الإسباني.

النصيري ذو الـ27 عامًا يلعب في صفوف إشبيلية منذ يناير 2020.

ولعب النصيري 196 مباراة مع النادي الأندلسي وسجل 73 هدفًا وصنع 7 آخرين.

وتوج النصيري بلقبين للدوري الأوروبي رفقة إشبيلية، كما قاد منتخب بلاده لإنجاز تاريخي بالحصول على رابع العالم في مونديال 2022.