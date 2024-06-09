مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرضه لضم يوسف النصيري
كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرضه لضم المغربي يوسف النصيري، نجم إشبيلية الإسباني، في الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقًا لتقارير سابقة فإن إشبيلية طلب الحصول على 25 مليون جنيه إسترليني بعدما تلقى 3 عروض إنجليزية لضم النصيري.
ولكن الإعلامي الرياضي رودي غاليتي، كشف عبر حسابه على منصة "إكس"، أن مانشستر يونايتد يستعد فعلًا لتقديم عرضه إلى إشبيلية؛ لكسب خدمات المهاجم المغربي.
وأضاف: "النادي الإنجليزي سيقدم عرضًا يتراوح بين 15 إلى 20 مليون جنيه إسترليني نظير التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا".
وأشار إلى أن يوسف النصيري حصل على موافقة النادي الأندلسي بشأن التفاوض مع النادي الإنجليزي، منوهًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إرسال اليونايتد عرضًا رسميًا إلى نظيره الإسباني.
النصيري ذو الـ27 عامًا يلعب في صفوف إشبيلية منذ يناير 2020.
ولعب النصيري 196 مباراة مع النادي الأندلسي وسجل 73 هدفًا وصنع 7 آخرين.
وتوج النصيري بلقبين للدوري الأوروبي رفقة إشبيلية، كما قاد منتخب بلاده لإنجاز تاريخي بالحصول على رابع العالم في مونديال 2022.