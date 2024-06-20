ليفربول يستهدف ضم نجم منتخب إيطاليا

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول أبدى اهتماما بالتعاقد مع ريكاردو كالافيوري، مدافع بولونيا ومنتخب إيطاليا، في الميركاتو الصيفي.

وتقدر قيمة كالافيوري بـ30 مليون يورو، علما بأن عقده مع بولونيا يمتد حتى 30 يونيو 2027.

وأوضحت التقارير أن كالافيوري جذب الانتباه خلال مشاركته في انتصار إيطاليا على ألبانيا في الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة "يورو 2024" المقامة حاليا في ألمانيا.

ويسعى ليفربول لتدعيم صفوفه بقوة تحت قيادة مدربه الجديد آرني سلوت، الذي تولى المسؤولية رسميا خلفا للألماني يورغن كلوب.

ووقع سلوت على عقد يربطه بليفربول لمدة 3 سنوات.

فيما قاد كالافيوري، البالغ من العمر 22 عامًا، فريقه بولونيا للتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، إن "ريكاردو كالافيوري يرغب في البقاء بإيطاليا واللعب ليوفنتوس، ومع ذلك، لا يقبل بولونيا عرضًا يتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو من يوفنتوس، هذا بالنسبة لليوفي ليس كافيًا".