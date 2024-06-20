ليفربول يستهدف ضم نجم منتخب إيطاليا
كشفت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول أبدى اهتماما بالتعاقد مع ريكاردو كالافيوري، مدافع بولونيا ومنتخب إيطاليا، في الميركاتو الصيفي.
وتقدر قيمة كالافيوري بـ30 مليون يورو، علما بأن عقده مع بولونيا يمتد حتى 30 يونيو 2027.
وأوضحت التقارير أن كالافيوري جذب الانتباه خلال مشاركته في انتصار إيطاليا على ألبانيا في الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة "يورو 2024" المقامة حاليا في ألمانيا.
ويسعى ليفربول لتدعيم صفوفه بقوة تحت قيادة مدربه الجديد آرني سلوت، الذي تولى المسؤولية رسميا خلفا للألماني يورغن كلوب.
ووقع سلوت على عقد يربطه بليفربول لمدة 3 سنوات.
فيما قاد كالافيوري، البالغ من العمر 22 عامًا، فريقه بولونيا للتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وقال فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، إن "ريكاردو كالافيوري يرغب في البقاء بإيطاليا واللعب ليوفنتوس، ومع ذلك، لا يقبل بولونيا عرضًا يتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو من يوفنتوس، هذا بالنسبة لليوفي ليس كافيًا".
فيما قال الصحفي الرياضي أكرم كونور، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "ليفرول يدرس التعاقد مع مدافعين اثنين جديدين هذا الصيف، ولديه قائمة تضم 5 لاعبين على الأقل جاهزون للاختيار من بينهم، حيث يخضع كل من ليني يورو وغونسالو إيناسيو وريكاردو كالافيوري ومارك غويحي وجان كلير توديبو للدراسة في آنفيلد".
كما أوضحت صحيفة "ذا أتلتيك"، أن ليفربول هو من بين أندية الدوري الإنجليزي التي استفسرت عن إمكاية التعاقد مع كالافيوري.
وأوضح التقرير أن كالافيوري بالفعل على رادار ليفربول بعد موسم أول مع بولونيا حتى قبل انطلاق "يورو 2024"، إذ تم الاستفسار من قبلهم، في ظل اهتمام أيضًا من نيوكاسل يونايتد، وبرايتون ووست هام.
يُذكر أن كالافيوري شارك أيضًا في 6 مباريات مع فريقه في مركز الظهير الأيسر خلال الموسم المنقضي مع فريقه.
ويفتتح ليفربول مبارياته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي يوم 17 أغسطس المقبل بمواجهة إبسويتش تاون.
وأنهى ليفربول الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.