logo
رياضة

"هاكر مدريدي" يرعب جمهور برشلونة

"هاكر مدريدي" يرعب جمهور برشلونة
تشيما ألونسوالمصدر: حساب تشيما ألونسو على إنستغرام
إرم نيوز
إرم نيوز
22 يوليو 2025، 9:29 ص

يعيش جمهور نادي برشلونة في حالة رعب بعد الإعلان عن تعيين "هاكر" معروف بتشجيعه لريال مدريد في لجنة الحكام بإسبانيا.

وقام فران سوتو، رئيس اللجنة الفنية للحكام، بمنح مهمة تطبيق عمليات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسة إلى "الهاكر" الشهير تشيما ألونسو.

أخبار ذات علاقة

"ضربة مفاجئة" تهدد أحلام برشلونة وراشفورد

"ضربة مفاجئة" تهدد أحلام برشلونة وراشفورد

 

وتشيما ألونسو من مواليد 1975، وهو عالم حاسوب درس الهندسة، ويعد من أبرز الشخصيات في قطاع التكنولوجيا في إسبانيا، ويشتهر بفضل قبعته الزرقاء وشعره الطويل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس" في تقرير لها، فإن ألونسو مسؤول عن تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي بالمنظومة، وهو أحد أهم متطلبات الاتحاد ورابطة الدوري الإسباني بشأن التحكيم.

وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يُحدد من خلاله الحكام المثاليين لكل مباراة، أو مَن يستحق الصعود والهبوط كل موسم.

 

 

ولكن ما أشعل موجة من الغضب من قبل جماهير برشلونة هو أن تشيما ألونسو معروف بدعمه للغريم التقليدي ريال مدريد منذ سنوات، ولم يُخفِ أبداً هذا الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتداول الجمهور منشورا قديما لـ"تشيما"، قال خلاله: ‏"عيبي الوحيد هو أنني أشجّع أعظم نادٍ في التاريخ، هلا مدريد".

 

e2f36866-765b-42e8-a1dd-5c3492a25780

أخبار ذات علاقة

أسطورة برشلونة في ورطة كبرى بسبب فستان حريمي (صورة)

أسطورة برشلونة في ورطة كبرى بسبب فستان حريمي (صورة)

 

ونشر الإعلامي الرياضي بشبكة (ESPN)، جوردي بلانكو، تغريدة قديمة لـ"تشيما" عبر حسابه على منصة "إكس" قام خلالها بتوجيه السباب إلى كتالونيا وليونيل ميسي، وعلق قائلا: "ربما يجدر بشخص ما من نادي برشلونة، بشكل رسمي، أن يُعرب عن رفضه أو استغرابه من إدراج تشيما ألونسو ضمن الفريق الجديد للجنة الفنية للحكام".

 

 

ويُعرف ألونسو بكونه مشجعا متعصبا لريال مدريد؛ إذ يصف نفسه على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "مدريديستا وفايكنغ حتى لو خسر الفريق"، حتى إنه لم يتردد في نشر صور له داخل قاعة الكؤوس الخاصة بالنادي الملكي، أو خلال حضوره نهائي دوري أبطال أوروبا في ويمبلي في يونيو 2024، أي قبل أكثر من عام بقليل.

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC