التعادل أضاع تألقه.. أكثر لاعب فاجأ جمهور الزمالك أمام الجونة

فرض الجونة التعادل على نظيره الزمالك، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

وحسم التعادل بهدف لكل فريق المواجهة بين الفريقين، وسجل الجونة هدفاً قاتلاً في الدقيقة 86.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام منافسه التقليدي الأهلي، مساء الإثنين المقبل، ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وكان عدي الدباغ قد افتتح التسجيل في الدقيقة 27 قبل أن يتعادل محمد عماد في الدقيقة 86.

وكان أكثر لاعب فاجأ جمهور الزمالك بتألقه في مباراة اليوم، هو الفلسطيني آدم كايد، حيث شكلت تحركاته خطورة كبيرة على مرمى المنافس، ما جعله يحصل على تقييم يصل إلى "7.2".

وكاد آدم كايد أن يصنع هدفًا رائعًا بعد مراوغة لدفاع الجونة وأرسل كرة عرضية أبعدها الدفاع.

وضاعت محاولة خطيرة أخرى من آدم كايد الذي وجه تسديدة بجوار القائم، ثم أبعد دفاع الجونة كرة عرضية من أخرى من كايد خلال أحداث اللقاء.

وارتفع رصيد الزمالك بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني، و5 نقاط عن الأهلي قبل لقاء القمة المقبل.

وارتفع رصيد الجونة عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر بقيادة مدربه أحمد مصطفى "بيبو".