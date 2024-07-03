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رياضة

بيولي مدربًا لنادي الاتحاد السعودي (صورة)

بيولي مدربًا لنادي الاتحاد السعودي (صورة)
ستيفانو بيولي
إرم نيوز
إرم نيوز
03 يوليو 2024، 5:27 م

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي توليه منصب المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، خلفًا للمدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

ونشر بيولي، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام"، صورة له وهو يرتدي بدلة، وعليها شعار نادي الاتحاد السعودي.

كما وضع المدرب الإيطالي موقعه في مدينة جدة، معقل نادي الاتحاد السعودي.

 

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ورحل بيولي عن ميلان في نهاية الموسم الماضي، بعدما استعاد بريقه نوعًا ما، إذ قاده للتتويج بالدوري، والمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد غياب.

كما أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميًا رحيل مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو عن قيادة "العميد"، بعد موسم سيئ للفريق الأول.

وعاش "العميد" موسمًا عصيبًا؛ فقد احتل المركز الخامس في دوري روشن السعودي للمحترفين، وفشل في ضمان المشاركة بالبطولات الآسيوية في الموسم الجديد، كما أنه لن يشارك في كأس السوبر السعودي.

نادي الاتحاد السعوديالدوري السعوديآسي ميلان

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