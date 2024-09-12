اتفاق على أخلاقه.. ردود فعل هائلة بعد وفاة إيهاب جلال

عمت حالة من الحزن الشديد في الأوساط الرياضية المصرية بعد وفاة إيهاب جلال المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر عن عمر يناهز 57 عامًا.

وودعت الكرة المصرية المدير الفني للإسماعيلي بعد صراع قصير مع المرض إثر تعرضه لوعكة صحية بعد مرضه بجلطة في القلب أدت إلى مشاكل أيضًا في المخ.

واتفق المتابعون على الأخلاق العالية التي يتمتع بها الفقيد الراحل الذي دافع عن ألوان أندية الشمس والإسماعيلي والمصري والقناة كلاعب قبل أن يتجه للتدريب.

وخاض جلال العديد من التجارب التدريبية أبرزها قيادة منتخب مصر ونادي الزمالك بجانب الإسماعيلي وبيراميدز والمصري ومصر المقاصة وإنبي والأهلي طرابلس الليبي وفاركو.

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وتفاعل العديد من نجوم الكرة المصرية مع خبر وفاة إيهاب جلال، وعلى رأسهم محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي الذي نشر تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس، ووصفه بالمدرب "المحترم".

ونشر العديد من اللاعبين رسائل نعي للفقيد الراحل من بينهم محمود حسن "تريزيغيه" جناح الريان القطري وحسين الشحات وعمر كمال ومحمد مجدي "أفشة" وعمر الساعي وأكرم توفيق لاعبي الأهلي، ونبيل عماد وعمر جابر ومحمود حمدي "الونش" لاعبي الزمالك.

وأكد محمد عمر، المدير الفني الأسبق للاتحاد السكندري، عبر قناة "أون تايم سبورتس" أن إيهاب جلال لم يتحدث معه كثيرًا، ولم يلتقِه سوى مرة وحيدة، وكان مدربًا للزمالك، ولعب ضده كمدرب للاتحاد.

وتابع:" فوجِئت به بعد المباراة ينطلق تجاهي، واحتضنني بقوة وبارك لي الفوز وهنأني على الانتصار، رغم انتقادات الجماهير الزملكاوية ضده في أرض الملعب وأنباء إقالته".

وقال أحمد فكري الصغير، لاعب الإسماعيلي الأسبق، في تصريحات تليفزيونية:" يشهد الجميع بأن إيهاب جلال كان أحد النماذج الخلوقة في الكرة المصرية، ولم يخطئ في حق أحد".

وتحدث مصطفى شلة، أمين صندوق الإسماعيلي، عن حزنه الشديد لفقدان الراحل مؤكدًا أن إيهاب جلال لم يطلب على الإطلاق راتبه، ولم يثر أي أزمة رغم تأخر راتبه الشهري، تقديرًا لظروف النادي.