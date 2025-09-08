بعد إلغائها في اللحظة الأخيرة.. ليفربول يتخذ قرارا نهائيا حول صفقة غيهي

كتب – نور الدين ميفراني

بعد قيادة كريستال بالاس إلى أول لقب كبير لهم الموسم الماضي بفوزهم على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، كان المدافع مارك غيهي موضع تكهنات حول مستقبله الصيف المقبل.

وارتبط اسم ليفربول مرارا وتكرارا بالمدافع الدولي طوال فترة الانتقالات، حيث قيل إن آرني سلوت، مدرب ليفربول، معجب بشدة باللاعب الدولي الإنجليزي.

وبدأت المفاوضات بين الناديين عقب مباراة درع المجتمع الشهر الماضي إيجابية، حيث أقر ستيف باريش، رئيس كريستال بالاس، بأن النادي لا يستطيع تحمل خسارته في صفقة انتقال مجانية عند انتهاء عقده.

وفي آخر أيام الانتقالات، بدا أن الجمود قد انكسر، حيث خضع غيهي للفحص الطبي استعدادا لتوقيع عقد لمدة خمس سنوات مع ليفربول.

لكن في النهاية، لم يكتب للصفقة النجاح؛ إذ تدخل أوليفر غلاسنر، مدرب كريستال بالاس، في اللحظة الأخيرة بعد فشل محاولاتهم لضم بديل مناسب.

وعلى الرغم من فشل الصفقة، لا يزال ليفربول مهتم بالمدافع مارك غيهي، لكن الصفقة لن تتم قبل الصيف المقبل وفقًا لما ذكرته صحيفة "التايمز".

ويشير التقرير إلى أن فريق المدرب الهولندي آرني سلوت لن يحاول التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في يناير، بل سينتظر انتهاء عقده قبل السعي للتعاقد معه.

ورغم فشلهم في إتمام صفقة غيهي، عزز ليفربول خياراته الدفاعية خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث تعاقد النادي مع قلب الدفاع الإيطالي جيوفاني ليوني من بارما مقابل 26 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لم يتألق ليوني، البالغ من العمر 18 عاما، إلا في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، لكن ريتشارد هيوز، المدير الرياضي لليفربول، يعتقد أنه أحد أفضل المدافعين الشباب في السوق.

كان ليوني محط اهتمام من جميع أنحاء إيطاليا، بما في ذلك إنتر ميلان، وحتى نيوكاسل، الذي قدم عرضا رسميا، لكن اللاعب، الذي يبلغ طوله 190 سم، أراد ليفربول فقط، ويُعتقد أنه وافق فورا عندما طرقوا بابه.

ومن المتوقع أن ينضم ليوني إلى تشكيلة إيطاليا القادمة، ويرى الريدز فيه بديلاً محتملاً على المدى الطويل من القائد فيرجيل فان دايك، الذي سيبلغ من العمر 36 عاما عند انتهاء عقده الأخير.