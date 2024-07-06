علامات تشير إلى خضوع رونالدو لجراحات تجميل

يظل كريستيانو رونالدو واحدًا من أشهر الوجوه في كرة القدم والعالم بشكل عام، ولكنه قام بتغيير مظهره على مر السنين.

ظهر رونالدو، الذي يبلغ من العمر 39 عامًا ويلعب مع النصر السعودي، لأول مرة على الساحة في سبورتينغ لشبونة كمراهق لديه الكثير من فجوات في أسنانه.

ولكن لاحقًا وعلى مدار السنوات تغير ذلك المظهر الخاص بالمراهق الصغير إلى نجم كبير يلفت الأنظار له في كل مكان.

ويعتقد جراحو التجميل أن رونالدو لجأ للخضوع للكثير من العمليات التجميلية من أجل الظهور بشكله الحالي، ويقدرون تلك العمليات بآلاف الدولارات، إذ خضع لجراحات في الأسنان والأنف والجبهة والشعر.

انضم رونالدو إلى مانشستر يونايتد قادمًا من سبورتينغ لشبونة في صفقة بلغت قيمتها 12 مليون جنيه إسترليني، وهو في الثامنة عشرة من عمره وكان يبدو رونالدو نحيفًا ونحيلاً، ويظهر بشكل مغاير تمامًا في الصور القديمة لما هو عليه في الوقت الحالي.

يهتم رونالدو بشكل كبير بجسده وكان مهووسًا بلياقته البدنية وهو في مانشستر يونايتد، إذ كان يخضع لتدريبات قوية كل أسبوع ليكتسب كتلة عضلية كبيرة، ومع ذلك التغيير في الجسد ظهر التغيير في الوجه أيضًا.

الأسنان

كان الاختلاف الأكثر وضوحًا في شكل رونالدو في أسنانه، التي تغيرت بشكل واضح، وأصبحت لامعة ومتناسقة ومثالية بشكل غريب.

وصل رونالدو إلى إنجلترا وأسنانه مقوسة، ولكن فجأة تغيرت بشكل تام وأصبح لونها أكثر نصاعة، بالتحديد بعد عامين في صفوف مانشستر يونايتد، إذ قام بتركيب قشور تجميلية لأسنانه.

يقال إن تكلفة القشرة الواحدة بلغت 800 جنيه إسترليني، ما أدى إلى رسوم إجمالية قدرها 20 ألف جنيه إسترليني لتجميل فكه كله.

واعترف رونالدو قائلًا في تصريحات نقلتها "ديلي ميل": "كنت صغيرًا، ضعيفًا، وكانت أسناني ملتوية".

الأنف

تقول بعض التقارير إن رونالدو قام بعملية جراحية في أنفه أيضًا، إذ تظهر الصور الكبيرة أنفاً أكبر للبرتغالي، ويبدو أنه خضع لعملية نحت في ذلك الجزء في وقت ما.

قال خبير التجميل أليكس كاريديس: "من المحتمل أن يكون قد خضع لعملية تجميل في طرف أنفه، رغم أنها ليست عملية كبيرة، يبدو أنفه أصغر مما كان عليه قبل عشر سنوات".

الجبهة

وأضاف كاريديس عن عمليات رونالدو في تصريحات نقلتها "ديلي ميل": "يبدو أنه خضع لحقن البوتوكس حول عينيه وجبهته، بشرته الآن أصبحت خالية من العيوب تقريبًا".

ويعتقد البعض أنه يتلقى حقنة كل أربعة أشهر ويدفع 2000 جنيه إسترليني سنويًا لتحقيق ذلك.

الحاجبين وشعره

يبدو أيضًا أن حاجبي رونالدو كانا أكثر حدة، فقد كان له حاجبان كثيفان خلال أيامه الأولى في مانشستر يونايتد، ولكنه قام بعد ذلك بتجميلهما بشكل ما.

وبعد انتقاله إلى ريال مدريد بنحو أربع سنوات بدأ شعر رونالدو يتساقط، وبحسب "ديلي ميل" فقد خضع لعملية في موناكو كلفته نحو 10 آلاف جنيه إسترليني.