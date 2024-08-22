تعيش جماهير نادي الزمالك حالة من الغضب الشديد عقب الخروج المبكر للفريق الأبيض من كأس مصر على يد طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-5، بعد التعادل في اللحظات الأخيرة من عمر نهاية مواجهة ثمن النهائي بنتيجة 1-1.

وخرج الزمالك بموسم محلي صفري بعد احتلال المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري بفارق 19 نقطة عن الأهلي المتوج باللقب، كما رفض الفريق الأبيض المشاركة في كأس الرابطة.

وأصبح مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب في مرمى نيران الغضب الجماهيري عقب الخروج المرير من كأس مصر خاصة أن مشجعي النادي كانوا يمنون النفس ببطولة محلية بعدما انسحب الأهلي من الكأس.

وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي بعض الأخطاء التي تورط مجلس الزمالك بها وتسببت في خروج الفريق بموسم محلي صفري:

علامات استفهام

أثارت بعض قرارات إدارة الزمالك الحالية علامات الاستفهام، وعلى رأسها عدم خوض لقاء الأهلي في الدور الثاني للدوري دون أسباب واضحة، وبعد بيان شديد اللهجة هدد خلاله الفريق بعدم استكمال البطولة، ثم تراجع ولعب باقي مباريات الدوري بعد لقاء الأهلي.

ويرى البعض أن الزمالك لعب دوراً في تتويج منافسه الأهلي بلقب الدوري بعدما أهداه 3 نقاط على طبق من ذهب بالانسحاب من لقاء القمة، بينما تعادل مع منافسه بيراميدز.

واستمرت علامات الاستفهام بقرار آخر من جانب الإدارة بالموافقة على سفر البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني إلى بلاده وعدم حضور مباراة كأس مصر أمام الطلائع.

وأراح غوميز بعض اللاعبين الأساسيين في لقاء طلائع الجيش وهو ما أثار دهشة العديد من المتابعين خاصة في ظل أهمية بطولة كأس مصر.

وكتب هيثم فاروق نجم الزمالك الأسبق عبر منصة إكس:" أشجع نادي الزمالك منذ أربعين عامًا.. من أغرب القرارات التي عايشتها في هذه الفترة هو قرار عدم خوض مباراة الأهلي في الدور الثاني وقرار خوض مسابقة كأس مصر بالصف الثاني لإراحة اللاعبين .

وأضاف:" راحة ليه .تعبوا فى إيه .منتهى العبث".. إشارة إلى أن الموسم لم يكن جيدًا للزمالك الذي توج فقط بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

صفقات هزيلة

أبرم الزمالك بعض الصفقات الهزيلة خلال شهر يناير الماضي مع فتح باب القيد من جانب الإدارة.

ولم تصنع أغلب الصفقات الشتوية الفارق مع الزمالك، وتحول أغلب للاعبين بدلاء وغير مؤثرين بل واستغنى الفريق عن الأوغندي جمال موتيابا بعد أقل من 7 أشهر من ضمه، والفلسطيني ياسر حمد الذي فسخ عقده بالتراضي.

وتعاقد الزمالك مع مهاب ياسر جناح الداخلية، ومحمد عاطف جناح طنطا، وزياد كمال لاعب وسط إنبي، وكلهم لم يستطيعوا حجز مكان في تشكيل الفريق الأبيض.

ولم تظهر البصمات الخاصة بالصفقات سوى من جانب الرباعي عبد الله السعيد، وناصر ماهر، وأحمد حمدي، ومحمد شحاتة.

وقال طارق السيد نجم الزمالك السابق في تصريحات تلفزيونية إن الفريق الأبيض كان بحاجة لضم ظهير أيسر ومدافع خلال شهر يناير الماضي من أجل حل المشاكل الدفاعية.

رؤية غائبة

لا تبدو الرؤية واضحة بالنسبة لصفقات الزمالك الجديدة من جانب الإدارة، رغم محاولات الإدارة لحل أزمة القيد.

وانصب تركيز إدارة الزمالك على إعادة المغربي أشرف بن شرقي وتجديد عقد أحمد سيد "زيزو" بينما تبدو الأسماء المرشحة أقل من المتوقع لتدعيم مراكز مؤثرة مثل حراسة المرمى والظهير الأيسر وقلب الدفاع.

وبدأ الزمالك التفاوض مع الكاميروني جوناثان نغويم والحارس محمود الزنفلي ومحمد حمدي لاعب إنبي بحسب تقارير صحفية مؤخرًا.