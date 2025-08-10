الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال وآراو الودية

ينتظر عشاق نادي الهلال السعودي خوض الفريق مواجهة ودية ثانية في معسكره المقام في ألمانيا، مساء اليوم الأحد، ضد آراو على ملعب "بروغليفيلد"، ضمن وديات الفريق في الموسم التحضيري 2025.

ويخوض الهلال مباراته الودية الثانية في المعسكر التحضيري بقيادة المدرب سيموني إنزاغي، بعد أن حقق "الزعيم" الفوز باللقاء الأول على بالينغن الألماني بنتيجة 6-1، ويستعد بقوة لانطلاق الموسم الجديد.

ويستهل الهلال مشواره في النسخة الجديدة من دوري روشن السعودي بمواجهة نظيره الرياض، بعد أن قرر عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، مبررا ذلك بعدم كفاية فترة الإعداد عقب خوضه منافسات كأس العالم للأندية هذا الصيف.

ودعم الهلال صفوفه بعدة صفقات بارزة مع الميركاتو الحالي، كان آخرها داروين نونيز قادما من ليفربول الإنجليزي، حيث يسعى الفريق لتعزيز هجومه بقوة بعدما عانى من هذا الأمر في الموسم الماضي في ظل غياب ميتروفيتش للإصابة، كما تعاقد "الزعيم" مع ثيو هيرنانديز قادما من ميلان الإيطالي.

وتنطلق صافرة مباراة آراو ضد الهلال اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع عبر تطبيق قنوات STC TV.